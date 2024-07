Đoạn quốc lộ sắp được đầu tư gần 14.000 tỷ để mở rộng, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương

Dự án là một trong 5 dự án nâng cấp, mở rộng đường bộ hiện hữu được thực hiện theo hình thức đầu tư BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) của Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: mở rộng quốc lộ 13 (đoạn cầu Bình Triệu đến gần tỉnh Bình Dương), quốc lộ 1 (đoạn từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An), quốc lộ 22 (từ ngã tư An Sương đến vành đai 3), trục đường Bắc - Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến Nguyễn Văn Linh).