Đất nền Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ...và khu vực vùng ven Hà Nội bất ngờ tăng nóng: Môi giới vừa rao bán đã “bay hàng” , xuất hiện tình trạng sáng một giá, chiều giá khác

Ngay thời điểm đầu năm, những thông tin quy hoạch, thông tin triển khai dự án, hạ tầng giao thông (đường không, đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc) tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tác động đến thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, quy định siết phân lô bán nền cộng với niềm tin thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới đang trở thành động lực để không ít nhà đầu tư rục rịch trở lại các điểm nóng “săn” đất nền.

Đơn cử, tại thị trường phía Bắc có thể kể đến như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ…và vùng ven Hà Nội như Sóc Sơn, Hòa Lạc, Đan Phượng…ghi nhận nhà đầu tư đổ về đây tìm mua đất. Giao dịch và giá đất tại các khu vực này tăng.

Khảo sát thực tế tại thị trường Bắc Ninh, hiện tại, giá đất tại huyện Gia Bình, thị xã Thuận Thành đã tăng trung bình từ 20-30% so với thời điểm cuối năm 2024. Giá đất tại đây đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Cụ thể, một lô đất có diện tích 100m2, cách sân bay Gia Bình 3km vừa ghi nhận giao dịch với giá 2,2 tỷ đồng. Được biết, vào thời điểm cuối tháng 12/2024, lô đất này được bán với giá 1,7 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng, giá lô đất đã tăng thêm 500 triệu đồng.

Môi giới Mạnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Đây là thời điểm bán thích nhất trong gần 3 năm trở lại đây khi mà rao bán lô nào lập tức có khách hỏi mua lô đấy. Nếu khách hỏi mua mà chần chừ suy nghĩ thêm thì đến lúc hỏi lại đã không còn. Không những vậy, thị trường đã xuất hiện cảnh sáng một giá, chiều một giá. So với cơn sốt đất giai đoạn 2020-2022, thị trường chưa bước vào giai đoạn hưng phấn, nóng sốt như vậy nhưng cũng đang ngày một tăng nhiệt”.

Đất nền Bắc Ninh đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, đất nền Hưng Yên thời gian qua cũng thiết lập mặt bằng giá mới. Tùy từng vị trí, diện tích, hướng, mức tăng đạt trung bình từ 6-15% so với tháng 12/2024. Hiện mặt bằng giá đất tại một số điểm nóng ở Hưng Yên đang như sau.

Tại Văn Giang, những lô đất thuộc khu vực vòng xuyến Văn Giang, giá chào bán 125-150 triệu đồng/m2. Đất thuộc Phụng Công, Xuân Cao và Cửu Cao đang ở mức 40-55 triệu đồng/m2, tăng khoảng 5% so với tháng 1/2025. Đất tại khu vực thành phố Hưng Yên cũng thiết lập mặt bằng giá mới, tăng từ 5-7%, trong mạch tăng trưởng 50-80% của 5 năm vừa qua. Cụ thể, đất kinh doanh được tại đường Lương Định Của, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng thuộc phường An Tảo (thành phố Hưng Yên), giá chào bán hiện tại là 30-35 triệu đồng/m2. Những lô đất có đặc điểm tương tự tại đường An Vũ, Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Linh (phường Hiến Nam), giá bán 26-32 triệu đồng/m2.

Tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), mặt bằng giá đất cũng biến động mạnh. Cụ thể, tại phường Thọ Sơn, giá đất phường Thọ Sơn đã tăng từ 15-17 triệu đồng/m2 lên mức 22-24 triệu đồng/m2. Những lô có vị trí đẹp, mức giá được rao bán đang là 25-27 triệu đồng/m2. Đất Vân Phú, cũng tăng từ 18-20 triệu đồng/m2 lên 19,5-22 triệu đồng/m2. Cũng tại Vân Phú, những mảnh sát gần sân golf, mức tăng mạnh hơn, từ khoảng giá 22-23 triệu đồng/m2 trước Tết, giá chào bán hiện tại là 28 triệu đồng/m2. Đất kinh doanh tại khu vực Minh Phương cũng chạm ngưỡng 30-34 triệu đồng/m2, thay vì mức giá phổ biến 29-32 triệu đồng/m2 vào thời điểm cuối năm ngoái.

Tại Ninh Bình, Sở Xây dựng tỉnh này cho biết, từ đầu tháng 3, các hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản là nhà ở riêng lẻ, đất ở trên địa bàn, có hiện tượng tăng giá bất thường trên địa bàn TP Hoa Lư.

Thời gian gần đây, giá đất ở trung bình tăng từ 20 - 30%, cá biệt có những khu vực tăng đến 40% so với thời điểm trước khi TP.Hoa Lư thành lập. Nguyên nhân có biến động tăng giá bắt đầu từ khi thành lập TP.Hoa Lư (từ ngày 1/1/2025) trên cơ sở sáp nhập H.Hoa Lư vào TP. Ninh Bình.

Ở khu vực ven Hà Nội như Sóc Sơn, Hòa Lạc, Đan Phượng…cũng ghi nhận tăng giá. Đơn cử, đất nền Đan Phượng đang là khu vực hấp lực mạnh mẽ mối quan tâm của giới đầu tư nhờ sự xuất hiện của một đại dự án lớn sắp mở bán tại khu vực này.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, so với hơn 4 năm trước – thời điểm thị trường bất động sản mới manh nha thông tin về siêu dự án thì đến hiện tại, giá đất ăn theo dự án của Vinhomes đã thiết lập một mặt bằng mới, bỏ xa mức giá của 4 năm trước. Cụ thể, vào năm 2020, đất dịch vụ ở Tân Hội giáp đại dự án được chào giá từ 55-60 triệu đồng/m2 thì hơn 4 năm sau, giá đất khu vực này được rao bán từ 160 triệu đồng/m2. Như vậy, mức tăng là 2,5 lần sau hơn 4 năm. Cá biệt, có những mảnh vị trí đẹp được chào bán từ 190-220 triệu đồng/m2. Cùng vị trí kề cận siêu dự án, đất thổ cư khu vực Tân Hội nằm ở các vị trí không đẹp bằng đất dịch vụ cũng tăng giá từ mức 40-44 triệu đồng/m2 vào năm 2020 lên mức 85-90 triệu đồng/m2 vào thời điểm hiện tại. Cùng biên độ thời gian, đất trong các ngõ, giá cũng tăng từ mức 20-25 triệu đồng/m2 lên mức 40-50 triệu đồng/m2.

Không có vị trí đẹp như khu vực Tân Hội, nhưng đất Liên Trung cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Những lô vị trí kinh doanh gần đại dự án, trong biên độ thời gian hơn 4 năm, giá cũng tăng từ 30-35 triệu đồng/m2 lên mức 60-70 triệu đồng/m2. Cá biệt những lô vị trí đắc địa, giá chào bán chạm ngưỡng 80-90 triệu đồng/m2. Đất thổ cư trong các ngõ ở Liên Trung cũng tăng giá từ 18-22 triệu đồng/m2 lên mức 35-38 triệu đồng/m2.

Trước những diễn biến mới của thị trường, ông Nguyễn Thọ Tuyển - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản BHS (BHS Group) cho rằng, việc tháo gỡ cho thị trường bất động sản liên tục trong vài năm qua, việc áp dụng các luật liên quan bất động sản được áp dụng cũng làm thị trường tăng nguồn cung và có hành lang cho thị trường vận hành minh bạch và khối lượng lớn. Như vậy các “chợ” được hình thành và các nhà đầu tư, đầu cơ bắt đầu cuộc hành trình đi "shopping" của mình…. Dòng tiền sẽ chảy trước vào các vùng trũng về giá.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường chứng kiến nhiều nhóm nhà đầu tư vào cuộc “săn đất”.

Tuy nhiên, ông Đính cho rằng, phần lớn các đợt tăng giá này đều mang tính chất đầu cơ. Những đợt sốt đất chỉ dựa trên “tin tức” mà không đi kèm với các kế hoạch đầu tư phát triển thường có chu kỳ ngắn, tăng nhanh nhưng khó có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Do đó, nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trước cơn sốt ảo. Bởi những cơn sốt đất theo tin thường chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ nhà đầu cơ, trong khi phần lớn nhà đầu tư cá nhân và người mua ở thực có nguy cơ mắc kẹt nếu mua với mức giá “kỳ vọng”, đã bị đẩy lên quá cao.

Vị này cho hay, thực tế, sau mỗi đợt sốt đất, rất nhiều nhà đầu tư mua vào ở đỉnh giá đã phải chôn vốn trong thời gian dài hoặc chấp nhận cắt lỗ với thanh khoản kém. Thậm chí, nhiều nhóm nhà đầu tư tự tin có kinh nghiệm “lướt sóng” cũng không ít lần thất bại khi không kịp thời thoát hàng.