Sau tranh cãi về lời ca khúc “Chiếc đèn ông sao” trong phim “Căn nhà không mái che”, đại diện đoàn phim đã liên hệ gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên, hẹn đến nhà xin lỗi.

Tối 21/11, trao đổi với PV Tiền Phong, nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - cho biết đại diện đoàn phim Căn nhà không mái che đã liên hệ gia đình từ sáng cùng ngày, đề nghị đến gặp và xin lỗi nhạc sĩ.

“Đoàn làm phim xin phép đến xin lỗi ông, gia đình đã đồng ý”, bà Tuyến cho hay. Theo thông tin gia đình cung cấp, cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 22/11.

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến gửi Tiền Phong bản viết tay lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trong đó, câu hát được ghi rõ: “Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi”.

Lời gốc ca khúc Chiếc đèn ông sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Ghi chú trên bản chép tay cho biết Chiếc đèn ông sao được phát lần đầu trên Đài Tiếng nói Việt Nam dịp Trung thu năm 1956. Tác phẩm được in trong tập Chú voi Bản Đôn và in lại trên báo Thiếu niên Tiền Phong dịp Trung thu năm 1990.

Vừa qua, một trích đoạn trong tập 18 của bộ phim gây bàn luận trên mạng xã hội vì phần lời ca khúc Chiếc đèn ông sao khác với lời quen thuộc.

Trong cảnh các nhân vật cùng một số em nhỏ vui Tết Trung thu, câu hát ở phần kết “Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi” được hát thành “Ánh sao sáng ngời tỏa sáng nơi nơi”.

Đoạn phim được chia sẻ lại trên các diễn đàn, thu hút những ý kiến về việc sử dụng một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Các ý kiến phê bình tập trung vào sự cẩn trọng khi đưa ca khúc vào phim và trách nhiệm rà soát nội dung trước khi phát sóng. Một số người đặt câu hỏi việc thay đổi lời đã được tác giả đồng ý hay chưa.

“Ngày xưa mỗi dịp rằm Trung thu đều có ảnh Bác Hồ trong trại trăng rằm, lời bài hát cũng in sâu vào tâm trí bao thế hệ. Không hiểu vì lý do gì mà ê-kíp lại thay đổi ca từ như vậy”, “Ánh sao Bác Hồ mới ý nghĩa chứ ánh sao sáng ngời ý nghĩa gì?", “Yêu cầu nhà đài rà soát và có lời giải thích rõ ràng trước công luận về việc thay đổi lời ca khúc kinh điển trong tập 18”… là một số ý kiến của khán giả.

Ở góc nhìn khác, có khán giả cho rằng đây có thể là sơ suất của người hát, sau đó chưa được phát hiện trong quá trình hậu kỳ. Hiện tại, ê-kíp Căn nhà không mái che chưa phản hồi về sai sót này.

Căn nhà không mái che do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương đạo diễn, lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ, kể về cuộc sống của những gia đình lao động và sự gắn kết giữa cha mẹ, con cái. Phim có sự tham gia của một số diễn viên như Duy Hưng, Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie…