Đoàn khách Nhật không thể tin được nhân viên Việt lại chiều khách đến mức này

Việc bất đồng ngôn ngữ là điều không hiếm khi xảy ra giữa du khách quốc tế và nhân viên tại các hàng quán địa phương. Thông thường, khách nước ngoài sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh đơn giản hoặc sử dụng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt. Và đôi khi, chính những nỗ lực vụng về này lại tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại tương tác giữa một nhóm du khách đến từ Nhật Bản và nhân viên một quán nước tại Hà Nội. Khi đến quán nhóm khách Nhật đã gặp khó khăn trong việc phân biệt hai loại đồ uống trên menu. Dù rất muốn giải thích, nhưng do rào cản ngôn ngữ nên nhân viên quyết định dùng ứng dụng dịch thuật để hỗ trợ. Tuy nhiên, bản dịch này có vẻ vẫn chưa đủ rõ ràng khiến nhóm khách vẫn còn lúng túng.

Không bỏ cuộc, bạn nhân viên nhanh trí chuyển sang ngôn ngữ hình thể, mô phỏng động tác khuấy bằng tay để diễn tả rằng một trong hai món nước được pha chế bằng cách khuấy tay. Hành động này đơn giản nhưng đã khiến nhóm khách Nhật bật cười thích thú và không ngừng tương tác lại một cách vui vẻ.

Ngay cả nhân viên cũng hài hước pha trò cùng vị khách Nhật này, chỉ vào cánh tay để diễn tả hành động khuấy khiến ai xem cũng phải bật cười. Cuối cùng, nhóm khách Nhật cũng đã chọn được món nước ưng ý và chính nhân viên này cũng đã hỗ trợ nhóm du khách trả đúng số tiền.

Ngay sau khi video được đăng tải, khoảnh khắc đáng yêu này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng và nhiều người đã để lại nhiều bình luận về màn tương tác của cả hai:

- Nhìn dễ thương quá.

- Chị kia đưa tiền bằng hai tay luôn, rất lịch sự.

- Ê Khách Nhật dễ thương nha trời.

Có thể thấy, đoạn video không chỉ cho thấy sự đáng yêu trong giao tiếp vượt qua rào cản ngôn ngữ, mà còn thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của người Việt và tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho cả du khách Nhật và bận nhân viên người Việt này.