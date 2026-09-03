Doãn Hải My trở lại giao diện tiểu thư nhà mặt phố sang chảnh, khác hẳn vẻ giản dị khi về quê Văn Hậu làm dâu đảm

Sau những ngày xuất hiện giản dị, xắn tay vào bếp cùng gia đình chồng làm cỗ ở quê Văn Hậu, Doãn Hải My nhanh chóng trở lại đúng “giao diện” quen thuộc khi xuống phố.

Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nàng WAG Doãn Hải My - vợ hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu xuất hiện với phong cách hoàn toàn khác những khoảnh khắc ở quê chồng. Bà xã Đoàn Văn Hậu diện áo sát nách màu trắng kem với phần cổ và thân áo được tạo kiểu mềm mại, thanh thoát, thiết kế cổ hờ hững giúp Hải My khéo khoe vòng một nóng bỏng. Mái tóc đen được búi gọn, đôi kính mắt trắng cài trên đầu trở thành điểm nhấn. Cách trang điểm nhẹ giúp gương mặt của người đẹp sinh năm 2001 giữ được vẻ trong trẻo, nữ tính.

Ở một khung hình khác, Hải My ngồi bên cửa kính của một quán cà phê. Cô diện áo hai dây màu be kết hợp quần short sáng màu, đi dép quai mảnh và đeo đồng hồ. Tư thế ngồi giúp khoe trọn đôi chân dài nuột nà cực phẩm, mái tóc buông tự nhiên cùng ánh sáng dịu từ khung cửa khiến tổng thể mang đậm nét thanh lịch, thư thái của một cô nàng tận hưởng ngày nghỉ.

Doãn Hải My trở lại giao diện "girl phố" khác hẳn lúc giản dị ở quê chồng (Ảnh: Doan Hai My)

Nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu thu hút sự chú ý (Ảnh: TTNV)

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Doãn Hải My dắt tay con trai xuống phố. Người đẹp diện set đồ trắng với thiết kế mềm mại, phần áo tạo hiệu ứng nhiều lớp bay nhẹ kết hợp quần sáng màu. Cô búi tóc gọn phía sau, đeo kính mắt bản lớn màu trắng và cầm một ly cà phê trên tay. Chiếc túi hiệu màu be đeo hờ trên vai càng hoàn thiện hình ảnh tiểu thư thanh lịch, đúng với phong cách thường thấy của Hải My khi xuất hiện ở thành phố. Vóc dáng thanh mảnh, gương mặt sáng và phong thái nhẹ nhàng, bà xã Đoàn Văn Hậu toát lên dáng vẻ tiểu thư nhà mặt phố vốn gắn với hình ảnh của cô nàng từ thời còn hẹn hò Văn Hậu.

Doãn Hải My khoe chân dài cực phẩm (Ảnh: FBNV)

Nếu chỉ nhìn loạt ảnh mới, khó liên tưởng cô gái đang ngồi cà phê, chill chill xuống phố với vẻ ngoài chỉn chu này cũng chính là nàng dâu từng khiến mạng xã hội thích thú khi trở về quê chồng.

Về quê là một phiên bản khác của Doãn Hải My

Chỉ một ngày trước, hình ảnh Doãn Hải My cùng Văn Hậu và con trai trở về quê chồng ở Hưng Yên đã nhận được nhiều sự quan tâm. Khác với phong cách thời trang nữ tính, sang trọng thường thấy, cô xuất hiện trong bộ đồ tối màu đơn giản, tóc búi gọn và gần như không trang điểm cầu kỳ.

Doãn Hải My trực tiếp tham gia chuẩn bị bữa cơm cùng mọi người. Cô cùng các thành viên trong gia đình chồng sơ chế nguyên liệu, bóc hành tỏi và cuốn nem. Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt trong quá trình chuẩn bị mâm cơm, tạo nên khung cảnh khá đời thường của một gia đình trong những ngày nghỉ.

Mâm cơm sau đó có nhiều món quen thuộc của quê nhà như xôi gấc, canh chuối bung nấu thịt, thịt luộc, rau muống xào tỏi và nem rán. Hình ảnh Hải My hòa vào không khí gia đình chồng nơi thôn quê khiến nhiều người thích thú bởi sự tương phản với hình ảnh một nàng tiểu thư Hà thành thường xuyên xuất hiện chỉn chu, sang trọng trên mạng xã hội.

Doãn Hải My gây sốt với dáng vẻ nàng dâu đảm khi về quê chồng (Ảnh: TTNV)

Văn Hậu cùng Hải My chuẩn bị cỗ ở quê nhà (Ảnh: TTNV)

Đây cũng không phải lần đầu Hải My được chú ý vì những khoảnh khắc “dâu đảm”. Trước đó, cô từng xuất hiện trong các video do người thân ghi lại khi về quê, từ làm cỗ, rửa bát đến cùng mọi người chuẩn bị món ăn, nhận được nhiều lời khen vì sự tự nhiên và hòa nhập.

Sự đối lập ấy tạo nên một hình ảnh khá thú vị về Doãn Hải My sau khi kết hôn. Khi xuống phố, cô vẫn giữ phong cách tiểu thư Hà thành với những bộ đồ thanh lịch, chỉn chu và thần thái sang chảnh. Nhưng khi trở về quê chồng, người đẹp có thể nhanh chóng đổi sang áo quần đơn giản, tóc búi gọn rồi xắn tay phụ mọi người chuẩn bị một mâm cơm gia đình. Hai hình ảnh tưởng như đối lập nhưng lại cùng cho thấy cuộc sống nhiều màu sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu sau khi làm vợ, làm mẹ.

Và có lẽ chính sự “biến hình” tự nhiên giữa hai phiên bản ấy khiến Doãn Hải My luôn giữ được sức hút riêng: ra phố là tiểu thư sang chảnh, về nhà chồng lại sẵn sàng trở thành nàng dâu giản dị, hòa vào nhịp sống của gia đình.