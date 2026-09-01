Doãn Hải My tất bật vào bếp nấu cỗ khi về quê Văn Hậu, visual vẫn sáng bừng

Gia đình Văn Hậu tranh thủ quãng nghỉ trước thềm V.League để về quê thăm gia đình.

Mới đây, loạt khoảnh khắc Doãn Hải My trở về quê nhà Hưng Yên cùng Đoàn Văn Hậu đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không phải những hình ảnh lộng lẫy thường thấy, Top 10 hoa hậu Việt Nam 2020 ghi điểm tuyệt đối nhờ phong cách đời thường gần gũi, dâng trào cảm giác ấm áp của một "dâu hiền".

Trong không gian khoảng sân gạch quen thuộc của ngôi nhà ở quê, Doãn Hải My lựa chọn trang phục vô cùng giản dị với áo thun xanh đen phối cùng quần tối màu, tóc búi gọn gàng và gương mặt để mặt mộc tự nhiên. Người đẹp không ngần ngại xắn tay áo, cùng các chị em trong gia đình chuẩn bị cho mâm cỗ sum họp. Từ công đoạn tỉ mỉ bóc từng củ hành, củ tỏi cho đến khéo léo cuốn từng chiếc nem rán, nàng hot girl Hà Thành đều tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn và tháo vát.

Hải My cùng chồng vào bếp cùng gia đình nấu cỗ

Hải My cùng chị dâu gói nem

Nàng WAG mặc đồ đơn giản khi về quê

Bố Văn Hậu nấu ăn

Đồng hành cùng vợ trong suốt buổi làm cỗ là nam cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Anh xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc khi diện áo phông, quần thun ngắn và dép lê cùng cả gia đình chuẩn bị đồ ăn. Thành quả của buổi vào bếp là mâm cỗ mâm chuẩn vị quê nhà với đầy đủ các món ăn truyền thống như xôi gấc đỏ, canh chuối bung nấu thịt, thịt luộc, rau muống xào tỏi và đĩa nem rán vừa hoàn thành.

Cỗ quê nhà Văn Hậu

Hải My cùng con trai thưởng thức đồ ăn

Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) là một trong những hậu vệ xuất sắc hàng đầu của bóng đá Việt Nam, từng gặt hái nhiều danh hiệu lớn cùng cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Doãn Hải My (sinh năm 2001) từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đoạt danh hiệu Người đẹp Tài năng và là người đẹp có học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.

Sau quãng thời gian hẹn hò kín tiếng, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng vào cuối năm 2023 và hiện đã chào đón con trai đầu lòng (biệt danh Lúa). Mỗi dịp Văn Hậu không phải thi đấu cả gia đình đều về Hưng Yên thăm gia đình nhà nội, Doãn Hải My đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi thái độ lễ phép, sự hòa nhập tự nhiên và phong cách sống khiêm tốn.