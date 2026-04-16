Doãn Hải My tăng cân, nhan sắc qua cam thường xinh nhưng vẫn bị soi điểm khác ảnh mạng

Doãn Hải My được biết đến là người đẹp nằm trong top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Trong khi đó, Văn Hậu là hậu vệ tài năng của bóng đá Việt Nam, nổi lên từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc). Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, giữa năm 2022, cặp đôi công khai mối quan hệ và tổ chức hôn lễ tại quê nhà của chú rể ở Thái Bình (nay là Hưng Yên) vào tháng 11/2023.

Từ đó đến nay, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn được nhiều người theo dõi, ngưỡng mộ. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng khi Doãn Hải My luôn là hậu phương vững chắc, vừa chu toàn việc nhà, vừa luôn đồng hành cùng chồng trong các trận đấu hay những dịp quan trọng.

Mới đây, Doãn Hải My xuất hiện cùng Đoàn Văn Hậu trong buổi ký hợp đồng gia hạn với CLB CAHN của nam cầu thủ. Rất nhanh chóng, nhan sắc đời thường của Doãn Hải My “lọt tầm ngắm” của cộng đồng mạng, được thảo luận rần rần trên MXH.

Clip: Doãn Hải My xuất hiện cùng chồng trong buổi ký hợp đồng gia hạn với CLB CAHN (Clip: TX)

Nhiều người nhận xét, Doãn Hải My vẫn luôn ghi điểm với vẻ ngoài đẹp tự nhiên, giản dị nhưng vẫn cuốn hút. Người đẹp sinh năm 2001 vẫn trung thành với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xõa thẳng, toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng.

Song điều khiến nhiều chú ý là so với trước đây, Doãn Hải My có phần tăng cân, “có da có thịt” hơn. Gương mặt của vợ Đoàn Văn Hậu cũng được nhận xét là phúc hậu. Trong khi đó vóc dáng của Doãn Hải My gần như không có quá nhiều thay đổi.

Nhan sắc qua camera thường của Doãn Hải My nhận nhiều sự chú ý

Cư dân mạng phần lớn dành lời khen cho sắc vóc hiện tại của Doãn Hải My

Nếu như trên trang cá nhân, Doãn Hải My luôn xuất hiện với visual trong trẻo, làn da mịn màng cùng biểu cảm tươi tắn, thì qua camera thường, nhan sắc của cô lại thiên về nét tự nhiên, ít makeup và có phần giản dị hơn, đặc biệt dáng đứng thẳng tắp của cô nàng cũng là điều khiến dân tình ấn tượng.

Dân tình cũng cho rằng so ngoài đời với trên mạng của Doãn Hải My cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Cô nàng vẫn đẹp cuốn hút, sở hữu khuôn miệng tươi, cười lên ai cũng mê mẩn.

Được biết từ sau khi sinh con đầu lòng, Doãn Hải My tăng khoảng 7kg so với thời đi thi Hoa hậu. Đến hiện tại, cô vẫn chưa về với vóc dáng lúc còn son rỗi nhưng nhiều người bày tỏ thích phiên bản “có da có thịt”, mặn mà này của Doãn Hải My hơn. Bởi tỷ lệ hình thể của cô nàng vẫn đẹp với đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn.

Tuy nhiên thời gian gần đây, Doãn Hải My có phần ít cập nhật hình mới ở trên trang cá nhân. Vợ Đoàn Văn Hậu cũng chuộng những trang phục rộng, giấu dáng hơn là những items ôm body giống như trước. Trên trang cá nhân của mình, Doãn Hải My vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đi chơi, hạnh phúc bên gia đình và vẫn giữ sự kín đáo, riêng tư.

Những hình ảnh gần đây của Doãn Hải My