Vụ clip bé 8 tháng tuổi bị mẹ bạo hành bóp chặt miệng: Để trêu tức "chồng hờ"

Lam Giang (Tổng hợp) |

Chị T. và "chồng hờ" có với nhau 2 đứa con, cháu bé bị bạo hành trong clip là con thứ 2.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị người lớn nhiều lần dùng tay bóp chặt mặt gây bức xúc dư luận, người có hành động bạo hành cháu bé lại chính là mẹ của cháu - chị B.T.T. (33 tuổi, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Cháu bé bị mẹ bóp mặt trong clip là B.L.N.P. (8 tháng tuổi).

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, sau sự việc, Công an xã Ea Kar đã mời chị T. đến trụ sở để làm rõ. Tại đây, người mẹ khai nhận sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn và có 2 con chung, cháu P. là bé thứ 2.

Vụ clip bé 8 tháng tuổi bị mẹ bạo hành bóp chặt miệng: Để trêu tức "chồng hờ" - Ảnh 1.

Hình ảnh đứa trẻ vùng vẫy, la khóc vì bị mẹ bóp chặt miệng khiến người xem phẫn nộ.

Thời gian gần đây, chị T. và “chồng hờ” thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 15/4, cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc đang nói chuyện. Chị T. sau đó đã dùng tay bóp chặt mũi, miệng của cháu P. rồi quay clip gửi cho bố cháu bé với mục đích trêu tức người đàn ông.

Công an xã Ea Kar đã yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời lập biên bản để xử lý. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bất bình, gay gắt chỉ trích hành động của người mẹ.

Vụ clip bé 8 tháng tuổi bị mẹ bạo hành bóp chặt miệng: Để trêu tức "chồng hờ" - Ảnh 2.

Công an xã Ea Kar lập biên bản xử lý vụ việc, yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi bạo hành con. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, dư luận phẫn nộ, xót xa khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị người lớn liên tục dùng tay bóp chặt khuôn mặt của bé. Dù đứa trẻ vùng vẫy, la khóc, mặt đỏ tím, có dấu hiệu khó thở và cố lật người để thoát ra nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục lặp lại hành động tàn nhẫn đến 4-5 lần.

Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương xã Ea Kar đã giao công an xã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết ở TP.HCM: Khoảnh khắc sinh tử thả bé gái từ tầng cao xuống dưới
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
