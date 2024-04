Doãn Hải My lên tiếng khi bị nói cố tình khoe giày cao gót LV chục triệu do Văn Hậu tặng, tự đặt câu hỏi để PR sản phẩm

Doãn Hải My chia sẻ về đôi giày cao gót cho Văn Hậu tặng vợ bầu

Mới đây, mẹ bầu Doãn Hải My dành thời gian giao lưu với người hâm mộ qua việc mở Q&A (hỏi đáp - PV) trên Instagram. Ngoài những câu chuyện thường ngày, giải đáp thắc mắc, tư vấn làm đẹp cho fan nữ, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng phải nhận những phản hồi trái chiều từ anti-fan. Cụ thể, một người dùng bình phẩm: "Mở Q&A để khoa được mua guốc LV hả chị, hay sao toàn thấy khoe guốc vậy".

Nguyên nhân bởi Hải My trước đó đã đăng tải hình ảnh đôi giày cao gót của thương hiệu Louis Vuitton mà cô đã đi trong ngày dự đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây. Đôi giày này do Đoàn Văn Hậu mua tặng bà xã nhân dịp kỉ niệm. Khi nhận quà, Hải My cho biết cô nghĩ chồng mình đã quên ngày đặc biệt nhưng anh vẫn nhớ và mua tặng quà. Văn Hậu biết đôi giày cao gót yêu thích của vợ đã hỏng nên anh mua lại một đôi tương tự khiến Hải My bất ngờ.

Doãn Hải My đáp trả khi bị nói cố tình khoe giày hàng hiệu do Văn Hậu tặng

Thấy Hải My chia sẻ câu chuyện về đôi giày cao gót LV, anti-fan công kích. Bà xã Đoàn Văn Hậu không ngần ngại đáp trả: "Mọi người hỏi, chị trả lời chứ sao em kêu chị "khoe" vậy trời. Chị trả lời bao nhiêu câu hỏi thì em không thấy, chỉ chăm chăm mỗi story về đôi guốc của chị thui vậy. Suy nghĩ không "sáng" nên em cho là vậy thôi nè.

Em khẩu nghiệp rồi bịa đặt, nói những điều linh tinh với chị và về chị hết ở tin nhắn chờ tới Q&A. Thôi dừng lại chứ không là nghiệp nặng lắm, làm gì cũng nên nghĩ tới nhân quả. Chị lo thay em luôn đó".

Doãn Hải My cũng mong người hâm mộ thông cảm khi chia sẻ tin nhắn tiêu cực này, bởi anti-fan đã liên tục "khủng bố" tin nhắn với Hải My suốt mấy năm nên cô nàng phải lên tiếng, dù block cũng không giải quyết được. Ngoài ra, anti-fan này còn tố Doãn Hải My tự đặt câu hỏi tự trả lời để PR sản phẩm. Bà xã Đoàn Văn Hậu làm rõ vấn đề, khẳng định sản phẩm mình dùng tâm đắc mới tư vấn và các cầu hỏi đều là do độc giả gửi, cô nàng lựa chọn để trả lời chứ không rảnh tự hỏi tự trả lời.

Đôi giày cao gót Doãn Hải My đi là do Đoàn Văn Hậu mua tặng