Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My tung hoa trong đám cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tung hoa cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Chiều 6/4, tiền vệ ĐT Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã tổ chức tiệc cưới ngoài trời ở khách sạn 5 sao. Tiệc cưới với sự góp mặt của người thân trong gia đình, những bạn bè thân thiết.



Trong khoảnh khắc cô dâu chú rể nắm tay nhau đi vào lễ đường, khách mời ngồi hai bên đều cầm sẵn trên tay một chiếc phễu giấy trong đó đựng những cánh hoa để tung bông trải đường cho cô dâu chú rể.

Trong một video hậu trường được ghi lại, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tỏ ra vô cùng thích thú khi tung hoa cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Khi cô dâu thướt tha lướt qua với chiếc voan đội đầu xinh đẹp, Doãn Hải My dốc những cánh hoa cuối cùng, hào hứng tung lên trong nụ cười rạng rỡ của Văn Hậu. Khoảnh khắc cũng xoá tan nghi vấn hai nàng hot WAG Thanh Huyền và Hải My không thân thiết dù Quang Hải và Văn Hậu là những người anh em chí cốt của nhau.

Khung hình chung của cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền và Đoàn văn Hậu - Doãn Hải My cùng những người bạn

Trong khung hình chung của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng cô dâu chú rể ở tiệc cưới ngoài trời, hai nàng WAG đều khoe vẻ ngoài xinh đẹp. Cả Hải My và Thanh Huyền đều đang mang bầu nhưng nhan sắc không thay đổi. Ngoài ra, cô gái đứng giữa Hải My và Thanh Huyền là Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa - cũng đang có tin vui.

Không chỉ vậy, khung hình còn có sự xuất hiện của Hà Đức Chinh - vốn là người bạn thân thiết của Quang Hải và Văn Hậu - thời gian gần đây cũng đã xác nhận chuyện sắp lên chức "bố". Hội tuyển thủ sẽ cùng nhau đón những "em bé Rồng" trong năm nay.