Doãn Hải My lên mạng bảo vệ chồng hết mình ra sao?

Từng nổi tiếng là “chiến thần bảo vệ chồng”, nhưng lần này Doãn Hải My lại khiến dân mạng tò mò khi không có bất kỳ động thái nào giữa lúc Đoàn Văn Hậu liên tục bị gọi tên khắp MXH.

Khoảng cuối tháng 4/2025, Đoàn Văn Hậu bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ vì… không thi đấu. Việc anh nghỉ dài hạn do chấn thương từ năm 2023 khiến nhiều người suy đoán tiêu cực, thậm chí cho rằng anh “mải mê cuộc sống cá nhân” hay đã giải nghệ.

Trước loạt bình luận kém duyên, Doãn Hải My không chọn im lặng. Khi có người hỏi thẳng rằng: "Hậu mới 99 (1999) mà đã giải nghệ rồi à?", Doãn Hải My nhanh chóng trả lời: "Dạ, chồng em chưa bao giờ ngưng điều trị và tập phục hồi một ngày nào đâu ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ".

Không dừng lại ở đó, khi tiếp tục nhận được những bình luận nghi ngờ rằng Văn Hậu đã nghỉ thi đấu, cô cũng đáp trả một cách rõ ràng: "Dạ, nếu không tập trung và không có sự quyết tâm quay trở lại thì đã không lặn lội tới Hàn để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ. Trước khi nói mình chịu khó tìm hiểu đã anh ơi. Cảm ơn anh đã quan tâm".

Cách trả lời vừa lịch sự vừa rõ ràng giúp Hải My ghi điểm mạnh: không đôi co gay gắt nhưng vẫn đủ “cứng” để bảo vệ chồng.

Doãn Hải My nhiều lần lên tiếng bảo vệ Đoàn Văn Hậu khi bị netizen toxic vì nghỉ thi đấu quá lâu

Tuy nhiên, không phải lần nào Doãn Hải My cũng lên tiếng. Mới đây, khi những "ồn ào" của Văn Hậu đang viral khắp MXH, nàng WAG lại gần như không phản hồi, khác hẳn hình ảnh từng trực tiếp đáp trả trước đó. Điều này khiến netizen đặt dấu hỏi: phải chăng cô đã thay đổi cách xử lý drama?

Thực tế, nhìn lại hành trình của cặp đôi, dễ thấy Doãn Hải My không phải kiểu người phản ứng bốc đồng. Khi cần, cô sẵn sàng lên tiếng bảo vệ chồng. Nhưng ở những tình huống khác, việc im lặng cũng có thể là cách tránh đẩy sự việc đi xa hơn.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đang ở tâm điểm của sự chú ý. Cặp đôi đã kết hôn vào cuối năm 2023, có con trai đầu lòng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình đời thường. Trong khi đó, Văn Hậu cũng đã trở lại phong độ đỉnh cao sau 2 năm nghỉ dài vì chấn thương. Những tưởng mọi thứ cứ êm đềm trôi nhưng Hải My mới đây lại rơi vào tình thế khiến netizen vừa thương vừa ngóng trông màn phản hồi của cô nàng.