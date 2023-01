Doãn Hải My khoe mặt mộc, hé lộ ảnh 'dìm' của Đoàn Văn Hậu

Kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Khác với thời điểm còn hẹn hò kín tiếng, cặp đôi hiện tại không ngại đăng tải những bức ảnh tình tứ, thể hiện tình cảm ngọt ngào. Không những vậy, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn rất chăm chỉ tương tác với nhau trên mạng xã hội, thậm chí còn tiết lộ những bí mật hay khoảnh khắc “dìm hàng” của nhau.

Mới đây, Doãn Hải My dành thời gian rảnh ngày nghỉ lễ để trả lời các câu hỏi của người hâm mộ. Đáng chú ý, khi được fan hỏi: “Anh Hậu đẹp trai lắm phải không chị?”, Doãn Hải My nhanh chóng đáp: “Công nhận là đẹp trai”. Tuy nhiên, đăng kèm cùng đó là một bức ảnh “dìm” chàng hậu vệ khiến cộng đồng mạng thích thú. Ngoài ra, cách nói chuyện của cặp đôi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì khá thoải mái và vui vẻ.

Đặc biệt hơn, bạn gái Đoàn Văn Hậu còn không ngại khoe nhan sắc tự nhiên, ít son phấn của mình. Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hải My đăng tải hình ảnh mặt mộc trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu làn da căng bóng, mịn màng. Do vậy, rất nhiều người xin bí quyết chăm sóc da của người đẹp.

Doãn Hải My sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Cô từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và dừng chân ở Top 10. Không chỉ học giỏi, Doãn Hải My còn gây ấn tượng bởi vóc dáng đẹp, vòng eo 56cm cùng gương mặt thanh tú. Cách đây 2 năm Doãn Hải My bắt đầu hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu song cả hai khá kín tiếng, không công khai tình cảm với công chúng.

Đến tháng 8/2022, cặp đôi chính thức đánh dấu chủ quyền, xác nhận mối quan hệ với người hâm mộ. Tuy nhiên vì cả hai đều còn trẻ nên Doãn Hải My từng chia sẻ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thay vào đó, cô tập trung vào sự nghiệp cũng như học tập để có thể tốt nghiệp đúng hạn trong năm nay. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình xứng đôi, đều là trai tài gái sắc.