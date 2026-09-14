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Doãn Hải My khoe đôi chân dài nuột nà khi sang Nhật Bản cổ vũ Văn Hậu thi đấu

Tiên Tiên
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Doãn Hải My sang Nhật Bản cổ vũ Đoàn Văn Hậu, gây sốt với vóc dáng "mòn con mắt" trên khán đài.

Mới đây, Doãn Hải My – bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có chuyến sang Osaka (Nhật Bản) để trực tiếp tiếp lửa cho chồng cùng các đồng đội CLB Công An Hà Nội trong chuyến làm khách tại đấu trường AFC Champions League Elite. Xuất hiện rạng rỡ từ đường phố Osaka cho đến khu vực khán đài, người đẹp sinh năm 2001 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang vô cùng tinh tế.

Có mặt tại sân vận động Panasonic Stadium Suita (Osaka) trong một trận đấu của giải bóng đá Nhật Baản, Doãn Hải My lựa chọn outfit đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm. Cô diện áo phông đen ôm sát phối cùng chân váy ngắn tông màu nude, kết hợp phụ kiện kính mắt và túi xách hàng hiệu.

Doãn Hải My tranh thủ đi chơi Nhật Bản trong thời gian chưa diễn ra trận đấu của CLB CAHN

Nàng WAG khoe vóc dáng nuột nà

Góc chụp từ phía sau và nghiêng đã khéo léo khoe trọn vóc dáng nuột nà, đôi chân dài miên man cùng vòng eo thon gọn của "bà mẹ một con". Dù ăn mặc không quá cầu kỳ, nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái rạng rỡ của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn nổi bật giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Trước đó, Doãn Hải My cũng tranh thủ thời gian dạo chơi và khám phá thành phố Osaka. 

Kể từ khi kết hôn và đón con trai đầu lòng, Doãn Hải My luôn được biết đến là hậu phương vững chắc của Đoàn Văn Hậu. Cô thường xuyên xuất hiện trên các khán đài trong và ngoài nước để theo dõi, cổ vũ và động viên tinh thần cho ông xã. Chuyến đi Nhật Bản lần này tiếp tục khẳng định tình cảm gắn kết ngọt ngào của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt Nam.

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