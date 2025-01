Đoạn ghi âm tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng: Nghi vấn về phản ứng của trực thăng quân sự Mỹ trước tai nạn

Tiết lộ ghi âm từ tháp kiểm soát không lưu

Ghi âm của nhân viên điều khiển giao thông không lưu mà CNN thu được từ LiveATC.net đã ghi lại khoảnh khắc khi các nhà điều hành kiểm soát không lưu yêu cầu trực thăng xác nhận xem chuyến bay thương mại do PSA Airlines vận hành có trong tầm nhìn hay không.

Một nhân viên kiểm soát không lưu nói, "PAT 2-5 (trực thăng Black Hawk) bạn có thấy CRJ (máy bay chờ khách) không?"

Sau đó, nhân viên điều khiển nói, "PAT 2-5, hãy vượt phía sau CRJ".

Âm thanh kiểm soát không lưu khác ngay trước vụ va chạm ghi lại lời nói của phi công trực thăng: "PAT 2-5 đã nhìn thấy máy bay, yêu cầu duy trì khoảng cách quan sát".

Chưa đầy 13 giây sau, có tiếng thở dài và một tiếng "ồ" lớn từ âm thanh nền rõ ràng tại tháp kiểm soát vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Sau đó tháp kiểm soát thông lưu đã thông báo cho một phi công khác về những gì đã xảy ra.

"Tôi không biết liệu bạn có nhận ra điều gì đã xảy ra không, nhưng đã có một vụ va chạm ở đường tiếp cận 3-3. Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động trong thời hạn không xác định nếu bạn muốn quay trở lại cổng. Tôi đề nghị bạn liên hệ với công ty. Cho tôi biết bạn muốn làm gì", nhân viên kiểm soát nói, đề cập đến đường băng số 33.

Bản ghi âm cũng tiết lộ rằng một phi công khác đã chứng kiến vụ việc và xác nhận với nhân viên kiểm soát không lưu.

Có thể nghe thấy tiếng của một phi công khác trong ghi âm: "Vâng, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối gần điểm hạ cánh và chúng tôi đã thấy những tia sáng từ phía bên kia sông Potomac".

Nghi vấn từ khoảnh khắc va chạm

11 tiếng sau vụ va chạm bất ngờ giữa máy bay chở khách của American Airlines do hãng khu vực PSA vận hành và trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ, các chuyên gia vẫn đang nỗ lực tìm hiểu cách thức hệ thống không gian phức tạp của thủ đô Washington, D.C. dẫn đến thảm kịch.

"Rất rõ ràng, khi nhìn vào lộ trình bay của các máy bay và tín hiệu vô tuyến, trực thăng Black Hawk đã được yêu cầu duy trì khoảng cách quan sát với chuyến bay 5342 vì một lý do nào đó - và chúng ta không biết lý do đó", Tony Stanton từ Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Úc nói với CNN.

"Đó là một trong những lĩnh vực mà tôi sẽ quan tâm khi điều tra. Điều gì khiến phi hành đoàn Black Hawk không tuân thủ theo chỉ dẫn họ đã nhận được?"

Stanton cho biết thêm rằng, không giống với nhiều tháp kiểm soát không lưu khác, Tháp Washington có 2 tần số radio được sử dụng để liên lạc với máy bay trên không - một tần số được sử dụng cho rotorcraft (máy bay có cánh quay để có thể cất cánh thẳng đứng, ví dụ như trực thăng) và một tần số khác cho các loại máy bay khác.

"Vì vậy, trong hoàn cảnh này, Black Hawk sẽ trao đổi với tháp trên một tần số, và chuyến bay 5342 nói chuyện với tháp trên một tần số khác". ông Stanton nói và cho rằng vụ tai nạn có thể đã dẫn đến "một rào cản về nhận thức tình huống giữa các phi công".

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ đang thực hiện bay huấn luyện, trưởng phòng truyền thông của lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp-Khu vực Thủ đô Quốc gia Heather Chairez nói với CNN.

Trong phát biểu mới đưa ra, dường như giám đốc điều hành của American Airlines cho rằng lỗi trong vụ va chạm giữa 2 máy bay thuộc về trực thăng Black Hawk.

"Hiện tại, chúng tôi không biết tại sao máy bay quân sự lại đi vào lộ trình của máy bay PSA", Giám đốc điều hành American Airlines Robert Isom đặt ra nghi vấn.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết, cả máy bay chở khách và trực thăng đều thực hiện "mô hình bay tiêu chuẩn".