Đoàn Công Vinh trình diễn trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ sử thi Đăm Săn tại Mr International 2025

Anh lựa chọn bộ trang phục lấy cảm hứng từ sử thi Đăm Săn, do NTK Khắc Hoàng thiết kế. Trang phục không chỉ là sản phẩm thời trang mà còn được coi như một tác phẩm nghệ thuật, mang đậm hơi thở văn hóa dân tộc.

Theo NTK Khắc Hoàng – người từng giành giải Ba tại cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc Mister Việt Nam 2024 – anh đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng ý tưởng từ câu chuyện Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt trời. Thiết kế này nhằm tái hiện hình tượng người anh hùng sử thi, hiện thân cho sức mạnh, lòng dũng cảm và khát vọng chinh phục. Mỗi chi tiết, hoa văn đều gợi dấu ấn của núi rừng Tây Nguyên, vừa tôn vinh bản sắc văn hóa, vừa mang tính hiện đại, phù hợp với sân chơi quốc tế.

Các thí sinh tại đêm diễn trang phục dân tộc.

Phần trình diễn của Đoàn Công Vinh.

Đoàn Công Vinh cho biết, việc chọn trang phục này không chỉ để tôn vinh hình tượng Đăm Săn, mà còn nhằm quảng bá bản sắc văn hóa Việt, đặc biệt là những giá trị nhân văn trong pho sử thi nổi tiếng. Anh chia sẻ, sau phần trình diễn, nhiều thí sinh quốc tế đã đến khen ngợi và hỏi thăm về ý nghĩa bộ trang phục, qua đó anh có cơ hội giới thiệu câu chuyện và cảm hứng phía sau thiết kế.

Hiện tại, đại diện Việt Nam đang có những ngày tham gia Mr International 2025 đầy hứng khởi, với quyết tâm cao nhất để chinh phục ngôi vị quán quân.

Cách đó vài ngày, Đoàn Công Vinh gây xôn xao khi diện bộ trang phục bị cho là không phù hợp. Giải thích về lựa chọn này, anh cho biết đó là yêu cầu từ ban tổ chức trong khuôn khổ đêm gala: “Trang phục không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn xuất phát từ yêu cầu của ban tổ chức. Gala night diễn ra trong không gian tiệc tối tại một nhà hàng sang trọng, nơi các thí sinh được khuyến khích mang đến sự quyến rũ và phá cách. Chính vì vậy, việc lựa chọn phong cách táo bạo không chỉ phù hợp mà còn làm nổi bật tinh thần sáng tạo, tự tin của tôi trên sân khấu".

Cận trang phục của thí sinh đại diện Việt Nam.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999 tại Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại. Anh cao 1m82, nặng 77kg, số đo hình thể 98-76-98. Trước đó, anh từng lọt top 10, giành giải Nam vương Truyền thông, Giải bạc “Thí sinh có hình thể đẹp nhất” và Giải đồng “Thời trang thế giới” tại cuộc thi Man of The World 2024. Với lần góp mặt ở Mr International 2025, anh cho biết muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình.

Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại Thái Lan.