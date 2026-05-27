Đoạn clip "vợ em đẻ rớt" đang viral: Đặt hẳn gói sinh kim cương nhưng em bé đòi ra sớm, cả nhà không kịp đến bệnh viện luôn!

Những ngày gần đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip camera ghi lại khoảnh khắc một mẹ bầu bất ngờ chuyển dạ và sinh con ngay tại nhà khiến nhiều người vừa hồi hộp vừa xúc động mà cũng không kém phần lo lắng

Đoạn video được chính người chồng chia sẻ đầu clip với giọng điệu hài hước: “Kỉ niệm vợ em đẻ rớt". Cũng theo chia sẻ của gia đình thì đã đặt hẳn gói sinh Kim cương, gói sinh VIP trong viện rồi mà trộm vía em bé nhanh nhảu, đòi ra sớm, cả nhà không kịp trở tay luôn!

Theo hình ảnh từ camera, sự việc xảy ra vào rạng sáng. Người vợ có dấu hiệu chuyển dạ rất nhanh khi còn đang ở nhà. Chưa kịp đến bệnh viện thì em bé đã bất ngờ chào đời ngay tại khu vực gara.

Trong clip, người thân vô cùng luống cuống nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ sản phụ. Một bé nhỏ khác đứng ở cầu thang chứng kiến toàn bộ sự việc khiến nhiều cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười vì đúng kiểu “đang ngủ dậy mà gặp cảnh chấn động cuộc đời”.

Dưới phần bình luận, dân mạng để lại hàng loạt phản ứng:

“Em bé này chắc thuộc team sống nhanh, không đợi chờ”

“Đặt gói sinh Kim cương nhưng bé chọn gói freestyle”

“Bệnh viện: khách hàng này không phải vội vàng quá rồi sao?”

Bên cạnh những bình luận hài hước, không ít người cũng chia sẻ lại trải nghiệm sinh đặc biệt của bản thân hoặc người nhà.

Nhiều mẹ bỉm cho biết có những ca chuyển dạ diễn ra cực kỳ nhanh, đặc biệt ở người đã từng sinh con trước đó. Có người vừa đau bụng vài phút đã sinh, thậm chí chưa kịp vào phòng sinh.

Tuy nhiên, “Đẻ rớt” thực tế nguy hiểm hơn nhiều người tưởng

Dù đoạn clip mang lại cảm giác vui vẻ vì cuối cùng mẹ tròn con vuông, nhưng các bác sĩ sản khoa từng nhiều lần cảnh báo rằng sinh con ngoài cơ sở y tế luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Các trường hợp sinh rơi, sinh quá nhanh có thể dẫn tới tình huống phức tạp nếu không được hỗ trợ y tế kịp thời.

Đặc biệt trong những phút đầu sau sinh, em bé cần được giữ ấm, làm thông đường thở, theo dõi nhịp tim và hô hấp. Còn sản phụ cũng cần được kiểm tra nguy cơ mất máu hoặc sót nhau thai.

Theo khuyến cáo, khi thai phụ xuất hiện các dấu hiệu như: đau bụng dồn dập, cơn gò liên tục, ra nước ối, cảm giác muốn rặn, … cần nhanh chóng tới cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu hỗ trợ.

Đoạn cuối clip, dân mạng thở phào vì dường như đã có sự xuất hiện của các nhân viên y tế.

Ngoài yếu tố bất ngờ, điều khiến đoạn clip viral mạnh còn là không khí rất đời thường trong gia đình. Không có phòng sinh hiện đại. Không có ekip bác sĩ đứng cạnh.

Chỉ cả một gia đình cuống cuồng giữa đêm và một em bé “quyết tâm ra đời đúng giờ vàng của riêng mình”.

Nhưng phía sau tiếng cười vẫn là cảm giác nhẹ nhõm vì may mắn vì cả mẹ và em bé đều đã an toàn.