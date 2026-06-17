Đoạn clip ra vẻ "mẹ thiên hạ" của công chúa Kpop gây khiếu nại ầm ĩ, Cảng hàng không Hàn Quốc vội phát thông báo khẩn

Cả showbiz Hàn Quốc, chỉ có nữ idol 2K4 này cứ "dăm bữa nửa tháng" lại bị cả nước xúm vào chỉ trích.

Đầu tháng 6, Jang Won Young trở thành cái tên gây tranh cãi khắp MXH Hàn Quốc. Đoạn clip cô tỏ thái độ như mẹ thiên hạ, chảnh chọe với nhân viên sân bay hút đến 50 triệu lượt xem, cùng vô số bình luận chỉ trích nữ idol 2K4. Cụ thể, trong đoạn clip, khi nhân viên yêu cầu Jang Won Young tháo khẩu trang ra để kiểm tra gương mặt, nữ idol chỉ hơi hạ xuống. Việc cô không hợp tác khiến nhân viên mất nhiều thời gian hơn mới cho Jang Won Young qua. Sau đó, "công chúa Kpop" giật lại hộ chiếu bằng 1 tay, khoanh tay bước đi ngúng nguẩy với thái độ bực dọc. Điều này hoàn toàn tương phản với thái độ cúi đầu lễ phép chào và nhận lại hộ chiếu bằng 2 tay của thành viên IVE khác đi phía sau.

Theo tờ Nate, những tranh cãi xoay quanh thái độ của Jang Won Young khi làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay Quốc tế Gimpo đã dẫn đến khiếu nại dân sự nhắm vào Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc (KAC). Những người khiếu nại được cho biết ngoài chỉ trích hành động ra vẻ của 1 nghệ sĩ J. cụ thể, mà còn yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc làm rõ các tiêu chuẩn và phương thức thực hiện quy trình xác minh danh tính của khách hàng tại sảnh xuất cảnh quốc tế của Sân bay Gimpo.

Người khiếu nại dẫn chứng tại Sân bay Quốc tế Incheon, hành khách được yêu cầu tháo bỏ khẩu trang, mũ, kính râm... khi đối chiếu danh tính. Vì vậy, người này thắc mắc các tiêu chuẩn an ninh có đang được áp dụng đồng đều tại các sân bay do KAC quản lý trên toàn quốc hay không, cũng như có hay không chuyện phân biệt đối xử khi thực thủ tục xác minh danh tính đối với khách hàng bình thường và người nổi tiếng hay có địa vị xã hội như nghệ sĩ, doanh nhân, chính trị gia...

Tranh cãi thái độ ngôi sao của Jang Won Young khiến Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc (KAC) nhận vô số đơn khiếu nại. Ảnh: X.

Nữ idol bị chỉ trích vì thiếu hợp tác, tỏ thái độ với nhân viên sân bay. Ảnh: X.

Người khiếu nại thắc mắc tại sao quá trình xác minh danh tính tại sảnh xuất cảnh quốc tế của Sân bay Gimpo không yêu cầu hành khách tháo bỏ khẩu trang, mũ, kính râm... , cũng như có hay không chuyện phân biệt đối xử khi thực thủ tục xác minh danh tính đối với khách hàng bình thường và người nổi tiếng hay có địa vị xã hội như trường hợp của Jang Won Young. Ảnh: X.

Trước việc nhận được đơn khiếu nại ầm ĩ liên quan đến tranh cãi thái độ của Jang Won Young, Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc đã lên tiếng về vụ việc. Trong thông báo khẩn được gửi đến tờ TenAsia, người đại diện KAC khẳng định quá trình xác minh danh tính của nữ idol nhóm IVE được thực hiện đúng quy trình, không có bất kỳ vấn đề vi phạm nào diễn ra. "Tôi đã xem qua video, Jang Won Young đã kéo khẩu trang xuống 2 lần. Hành khách cũng không cần thiết phải cởi bỏ mũ hoàn toàn. Chỉ cần nhân viên có thể đánh giá khuôn mặt thật và ảnh hộ chiếu của khách hàng trùng khớp với nhau là đủ. Ngoài ra, cách thức yêu cầu xác minh của nhân viên tại hiện trường có thể khác nhau tùy từng người", đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc nói.

Đối mặt với làn sóng công kích của dân tình, phía Jang Won Young vẫn giữ im lặng. Sự dưng dửng này khiến nữ idol càng bị công chúng ghét bỏ. Không ít người chế nhạo Jang Won Young mắc bệnh ngôi sao và ảo tưởng sức mạnh của bản thân quá đà.

Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc khẳng định quá trình xác minh danh tính của nữ idol nhóm IVE được thực hiện đúng quy trình, không có bất kỳ vấn đề vi phạm nào diễn ra. Ảnh: X.

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4. Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp hoàn hảo.

Tuy nhiên, tính nết của Jang Won Young khiến ai cũng ngán ngẩm. Thời gian qua, cô liên tục bị bóc trần hành vi ném quà fan tặng, khao khát center, khác với hình tượng "chuyên nghiệp, tinh tế, EQ cao" mà nữ idol này xây dựng. Những sự việc này khiến hình ảnh của Jang Won Young xấu đi trong mắt công chúng.

Nguồn: Nate, Ten Asia