Đoạn clip không thể tin nổi của Trấn Thành và mỹ nam đẹp nhất Mưa Đỏ đang gây xôn xao cõi mạng

Cùng với sức nóng không tưởng của bộ phim Mưa Đỏ, những hình ảnh, clip trong quá khứ của các diễn viên cũng liên tục được khán giả đào lại. Một trong số những người được cư dân mạng "đào mộ" quá khứ nhiều nhất chính là Steven Nguyễn, nam diễn viên đảm nhận vai phản diện nhưng khán giả không thể ghét vì quá đẹp trai.

Mới đây nhất, một đoạn clip trong quá khứ của Steven, khi anh còn sử dụng nghệ danh là Nguyễn Huy (cũng là tên thật của anh) đã được cư dân mạng "đào lại". Đây là đoạn clip trong chương trình Người Bí Ẩn do Trấn Thành dẫn chương trình và Steven xuất hiện trong tập mà người bí ẩn có khả năng nâng đồ vật bằng răng. Trong phần giao lưu với MC, khi bí ẩn được khui ra, Steven có màn đối đáp hài hước khi gọi mọi người trong trường quay là "mấy cưng" còn chơi chữ khi giới thiệu công việc của mình: "Em thích ăn chuối chiên, giờ em làm diễn viên". Chưa kể, tạo hình ma cà rồng nửa mùa của Steven Nguyễn cũng khiến cư dân mạng không nhịn nổi cười khi nhìn lại thời... còn phèn của nam thần đẹp nhất Mưa Đỏ.

Steven Nguyễn đối đáp với Trấn Thành trong Người Bí Ẩn

Sự duyên dáng, hài hước năm đó của Steven khiến ngay cả Trấn Thành cũng phải "cứng họng". Màn đụng thú vị này giữa hai người hiện đang cực kỳ viral trên mạng xã hội. Khán giả không thể ngờ một người luôn xuất hiện với hình ảnh cực kỳ cool ngầu trên màn ảnh như "anh Quang" lại có quá khứ dữ dội như vậy.

Trấn Thành cũng phải cứng họng trước Nguyễn Huy năm đó

Trong Mưa Đỏ, Steven vào vai Quang, người lính bên kia, có một nỗi ám ảnh lớn với ánh mắt cương nghị, chính trực, đầy lòng yêu nước của Cường (Nhật Hoàng). Dù theo phe địch nhưng thực tế Quang cũng là một có lý tưởng, có trách nhiệm, chơi sòng phẳng. Chính bởi vậy, khán giả không thể ghét nhân vật này, thậm chí còn luôn hi vọng Quang sẽ quay đầu là bờ. Đáng tiếc chuyện đó không xảy ra.