Đoạn clip gây xôn xao của Anh Đức

Mới đây, Anh Đức bất ngờ xuất hiện tại buổi showcase dự án phim mới do Trấn Thành làm đạo diễn và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không phải vì phát ngôn hay diện mạo lạ lẫm, nam diễn viên lại gây bàn tán bởi loạt biểu cảm khi đứng trước ống kính, đặc biệt là trong các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh tại sự kiện.

Biểu cảm khi chụp ảnh trên thảm đỏ của Anh Đức gây bàn tán (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Dưới phần bình luận đoạn clip Anh Đức chụp ảnh ở thảm đỏ nhanh chóng "nổ" tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng biểu cảm của Anh Đức có phần lạ, thiếu kiểm soát, thậm chí có người đặt dấu hỏi về trạng thái của nam diễn viên khi xuất hiện trước công chúng. Một số bình luận nhận xét gương mặt Anh Đức căng thẳng, cử chỉ tay và miệng có phần khác so với hình ảnh quen thuộc trước đây, từ đó làm dấy lên nhiều suy đoán.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại bênh vực Anh Đức, cho rằng việc soi xét quá mức chỉ từ vài giây xuất hiện trước ống kính là không cần thiết. Nhiều khán giả nhận định có thể nam diễn viên đơn giản đang tạo nét cá nhân, hoặc chỉ là vài khoảnh khắc bị bắt trúng tạo nên biểu cảm trở nên "khó đỡ". Một số bình luận khác cũng nhấn mạnh nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện đông người, ánh đèn sân khấu và lịch trình dày đặc hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thần thái trong chốc lát.

Dân tình bình luận trái chiều về biểu cảm của Anh Đức tại sự kiện. Ảnh: Chụp màn hình

Trước những bàn tán đang lan rộng, phía Anh Đức hiện vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Ảnh: Viết Thanh

Anh Đức đã hoạt động lâu năm trong showbiz Việt với vai trò là diễn viên. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Anh Đức từng góp mặt trong nhiều vở kịch như Trò Chơi Của Quỷ, Xác Trôi Sông... và các bộ phim truyền hình như Đời, Hai Gia Đình… Ngoài ra, anh còn được biết tới là bạn thân của MC nổi tiếng Trấn Thành và từng tham gia các dự án điện ảnh do Trấn Thành làm đạo diễn.

Về đời tư, Anh Đức và Anh Phạm hẹn hò gần 2 năm, cả hai thường xuyên tham gia những chuyến du lịch, tụ tập ăn uống cùng hội bạn Trấn Thành - Hari Won. Anh Đức và Anh Phạm tổ chức đám cưới vào tháng 9/2024. Sau khi chính thức về chung một nhà, cả hai thường xuyên cùng nhau xuất hiện chung ở sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.