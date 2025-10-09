Một đoạn video gây chấn động dư luận Trung Quốc gần đây cho thấy hai phù dâu bị trói vào xe đạp điện và bị ép hôn người lạ giữa ban ngày, đã khiến làn sóng phẫn nộ lan rộng trên mạng xã hội, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về những “trò đùa cưới” quá lố - một phong tục đã ăn sâu trong văn hóa hôn nhân vùng nông thôn Trung Quốc nhưng đang ngày càng biến tướng thành bạo lực và xúc phạm nhân phẩm.

Đoạn phim, được quay vào tháng 9 tại tỉnh Thiểm Tây, miền tây bắc Trung Quốc, cho thấy cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình: hai người phụ nữ mặc váy phù dâu bị nhóm đàn ông trói chặt vào một chiếc xe đạp điện bên lề đường. Một người đàn ông giữ đầu họ, trong khi một người khác cúi xuống ép buộc hôn. Hai nạn nhân cố gắng vùng vẫy, kêu la trong tuyệt vọng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Xung quanh, đám đông cười đùa, reo hò, thậm chí có người còn giúp giữ đầu họ để “tạo điều kiện” cho màn ép hôn diễn ra.

Người quay video sau đó cho biết đoạn phim kéo dài vài phút, và những người đàn ông trong video là phù rể và không hề quen biết với hai phù dâu. Tính đến thời điểm hiện tại, cả cô dâu lẫn chú rể của đám cưới vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ đã nhanh chóng bùng nổ. Một cư dân mạng bình luận: “Hai người phụ nữ rõ ràng rất sợ hãi, gần như bật khóc. Đây không phải là trò đùa, đây là hành vi quấy rối tình dục công khai.” Người khác viết: “Điều đáng sợ là đám đông xung quanh không những không can thiệp mà còn cổ vũ, chứng tỏ sự vô cảm và thiếu hiểu biết đến mức đáng xấu hổ.”

Chính quyền địa phương xác nhận vụ việc và cho biết đây là “một phần của truyền thống chơi khăm trong đám cưới”, đồng thời thừa nhận dù đã có chiến dịch toàn thành phố nhằm chấm dứt phong tục phản cảm này, một số người vẫn cố tình phớt lờ.

Phong tục gây nhiều tranh cãi

Tại Trung Quốc, những trò “chơi khăm” trong đám cưới bắt nguồn từ quan niệm dân gian lâu đời: tiếng cười, sự náo nhiệt sẽ xua đuổi tà khí và mang lại may mắn cho cặp đôi. Ngoài ra, ở nhiều vùng quê, việc chú rể “chịu đựng” những trò đùa được xem là bằng chứng về sự mạnh mẽ, xứng đáng làm chồng. Khi còn giữ được sự chừng mực, những trò này mang tính giải trí và góp phần tăng không khí vui vẻ. Nhưng theo thời gian, phong tục ấy đã bị đẩy đến cực đoan, trở thành vỏ bọc cho bạo lực, quấy rối, thậm chí hành hạ thể xác và tinh thần.

Không ít vụ việc từng gây phẫn nộ. Năm ngoái, một cô dâu ở tỉnh Sơn Tây bị nhóm đàn ông trói vào cột điện thoại giữa đường. Cô gào khóc cầu cứu trong tuyệt vọng, nhưng không một ai can thiệp. Trước đó, tháng 5 năm 2016, một chú rể ở miền đông Trung Quốc bị trói vào cây, bôi kem đánh răng khắp người, đốt pháo giữa hai chân và châm thuốc lá vào chân, khiến anh bị bỏng nặng.

Các báo cáo tương tự xuất hiện rải rác khắp Trung Quốc. Năm 2018, một chú rể ở khu vực Tây Nam bị tạt mực, ném trứng và đánh bằng gậy tre trong lúc đi đón dâu. Quá sợ hãi, anh bỏ chạy và bị tai nạn giao thông, dẫn đến gãy xương nhiều chỗ. Trong một vụ việc khác, ba người đàn ông trói chú rể lại để “chơi khăm”, khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn. Sau đó, họ bị tòa án buộc phải bồi thường hơn 100.000 nhân dân tệ (tương đương 14.000 USD) cho nạn nhân.

Một số nhà xã hội học nhận định, ở nhiều vùng n

ông thôn, áp lực cộng đồng và sự thiếu hiểu biết pháp lý đã khiến những hành vi thô bạo này được chấp nhận như “truyền thống”. Nhiều người sợ bị coi là “không vui tính” hoặc “phá đám cưới” nên chọn im lặng, trong khi chính quyền địa phương lại ngại xử lý vì đây là chuyện “phong tục”. Điều đó khiến những hành vi phản cảm tiếp diễn, dần vượt khỏi ranh giới của văn hóa để trở thành hành động xúc phạm nhân phẩm và vi phạm pháp luật.

Các chuyên gia về giới và tâm lý cảnh báo rằng những “trò đùa” như vậy không chỉ gây tổn thương tinh thần cho nạn nhân mà còn duy trì văn hóa bạo lực ẩn dưới danh nghĩa vui vẻ. Bên cạnh đó, sự lan truyền của mạng xã hội – nơi những đoạn video như vậy được chia sẻ với hàng triệu lượt xem đang vô tình biến những hành động tàn nhẫn thành “trò tiêu khiển”, cổ vũ sự vô cảm tập thể.

“Ở một số vùng nông thôn Trung Quốc đại lục, áp lực xã hội khiến người dân im lặng, trong khi sự giám sát pháp lý yếu kém đã tạo điều kiện cho những trò đùa thô tục tiếp diễn. Họ không nhận ra tác hại nghiêm trọng mà mình gây ra cho người khác,” một bình luận nổi bật trên Weibo viết.

Từ những tiếng cười vô tâm trong đám cưới, những trò đùa giờ đây đã để lại những giọt nước mắt, nỗi xấu hổ và cả những vết thương suốt đời. Nhiều chuyên gia kêu gọi Trung Quốc cần ban hành quy định nghiêm khắc hơn, xem đây là hành vi xâm hại và xử lý hình sự khi cần thiết. Bởi nếu không có ranh giới pháp lý rõ ràng, những “trò đùa cưới” sẽ tiếp tục là bi kịch mang danh truyền thống.

Theo SCMP