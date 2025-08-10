Đoàn ballet hàng đầu thế giới lần đầu trình diễn tại Việt Nam

Tại TPHCM, các đêm diễn sẽ diễn ra tại Nhà hát Thành phố vào các ngày 27, 28 và 29/11. Khán giả sẽ được thưởng thức những trích đoạn chọn lọc từ kiệt tác Anna Karenina - vở ballet chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Lev Tolstoy.

Tiếp đó, vào ngày 4 và 5/12, khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức vở diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Tác phẩm khắc họa toàn bộ bi kịch tâm lý của nhân vật nữ chính qua ngôn ngữ hình thể mãnh liệt, tinh tế và đậm chất điện ảnh trên sân khấu.

Phần âm nhạc trong các trích đoạn ballet này được xem là đóng vai trò "xương sống" của vở diễn. Bậc thầy biên đạo Boris Eifman thường lựa chọn những bản giao hưởng bất hủ của Tchaikovsky, Rachmaninoff, Mahler… để dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc phức tạp, từ nỗi đau thẳm sâu đến sự giải thoát nhẹ nhõm.

Một số hình ảnh trong các trích đoạn từ kiệt tác Anna Karenina - vở ballet chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Lev Tolstoy sẽ được trình diễn trong tour diễn ở Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức tại Việt Nam cho biết, đây là một sự kiện "độc nhất vô nhị" và không mang tính thường niên. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ tour diễn toàn cầu Eifman Ballet World Tour.

"Chúng tôi nhận thấy sự mong mỏi của khán giả Việt Nam trong việc tiếp cận các giá trị nghệ thuật tinh hoa thế giới. Đây chính là thời điểm thích hợp để mang Eifman Ballet đến gần hơn với công chúng", ban tổ chức chia sẻ.

Ban tổ chức nhấn mạnh: "Việc một đoàn ballet danh tiếng như Eifman đến Việt Nam là bước chuyển quan trọng trong tư duy tổ chức các sự kiện văn hóa. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng trở thành điểm đến văn hóa nghiêm túc trên bản đồ nghệ thuật thế giới".

Ban tổ chức cũng khẳng định, sự kiện này sẽ là tiền đề để đưa nhiều đoàn nghệ thuật đẳng cấp thế giới đến Việt Nam. "Không chỉ dừng lại ở Eifman Ballet, chúng tôi hướng tới xây dựng chuỗi hợp tác định kỳ, góp phần đưa Việt Nam thành điểm đến văn hóa hấp dẫn trong khu vực", đại diện ban tổ chức cho biết.

Eifman Ballet - đoàn ballet đương đại nổi tiếng thế giới.

Eifman Ballet - đoàn ballet đương đại nổi tiếng từ St. Petersburg (Nga) được thành lập bởi biên đạo tài năng Boris Eifman vào năm 1977, ban đầu mang tên Leningrad New Ballet.

Từ thuở sơ khai, đoàn đã được định hình như một "phòng thí nghiệm nghệ thuật" - nơi khám phá các hình thức biểu diễn mới, với một mục tiêu táo bạo: trở thành nhà hát ballet của một nhà biên đạo duy nhất.

Hơn 40 năm qua, Eifman Ballet đã tạo dựng được danh tiếng toàn cầu không chỉ bởi những vũ điệu đẹp mắt mà còn bởi cách họ biến nghệ thuật múa thành một trải nghiệm tâm lý ở những nhà hát hàng đầu thế giới.