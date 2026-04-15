Đóa hồng Nhật Bản từng khiến màn ảnh Hong Kong chao đảo

Bảo Lâm |

Không chỉ sở hữu nhan sắc lấn lướt Diệp Ngọc Khanh, sự chuyên nghiệp của mỹ nhân Nhật Bản này trên phim trường còn tạo nên những giai thoại khó quên.

Trong giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hong Kong thập niên 80 - 90, không ít mỹ nhân Nhật Bản đã vượt đại dương tìm kiếm hào quang. Giữa những cái tên như Nakayama Shinobu hay Michiko Nishiwaki, Rena Murakami nổi lên như một hiện tượng đặc biệt với nhan sắc rung động lòng người và thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.

Mối lương duyên bất ngờ với điện ảnh xứ Cảng Thơm

Thập niên 90, khi ngành công nghiệp phim ảnh Hong Kong nở rộ, các đạo diễn luôn khao khát những gương mặt mới để tăng sức hút cho rạp vé. Rena Murakami, khi đó đang là một ngôi sao tiềm năng tại Nhật Bản, đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Mạch Đương Kiệt. Nhận thấy cơ hội phát triển tại quê nhà không mấy sáng sủa, mỹ nhân sinh năm 1966 đã quyết định sang Hong Kong thử vận may.

Sự xuất hiện của cô không chỉ mang lại làn gió mới mà còn tạo nên một tiêu chuẩn mới về sự chuyên nghiệp trên phim trường. Ngay trong bộ phim đầu tay tại xứ Cảng Thơm – Khát khao thầm kín (Hidden Desire) đóng cùng biểu tượng quyến rũ Diệp Ngọc Khanh, Rena đã chứng minh thực lực không hề kém cạnh.

Câu chuyện hậu trường: Sự chuyên nghiệp khiến đồng nghiệp ngả mũ

Một trong những giai thoại đáng nhớ nhất về Rena Murakami chính là khi cô đóng cặp cùng nam diễn viên nổi tiếng Tào Tra Lý. Trong một phân cảnh đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, đạo diễn liên tục không hài lòng và yêu cầu diễn đi diễn lại suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Trong khi Diệp Ngọc Khanh có phần lo lắng và bối rối vì là phim đầu tay, Rena Murakami lại thể hiện bản lĩnh của một diễn viên dày dạn. Thậm chí, vì quá mệt mỏi trước sự cầu toàn của đạo diễn, cô đã thẳng thắn đề nghị bạn diễn: "Anh Tào, chúng ta hãy làm thật đi!".

Câu nói táo bạo và sự ngây thơ, đáng yêu của cô lúc đó khiến cả trường quay bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng. Dù sau đó Tào Tra Lý vẫn chọn cách diễn kỹ thuật để bảo vệ bạn diễn, nhưng phân cảnh dài 20 phút khi lên phim đã thực sự khiến khán giả há hốc mồm vì sự chân thật và cảm xúc.

Vẻ đẹp lấn lướt dàn mỹ nhân đình đám

Rena Murakami không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất mà còn bởi nhan sắc ở tuổi 24 vô cùng rực rỡ. Nhiều khán giả nhận xét gương mặt thanh tú và thần thái của cô có phần lấn lướt cả những "nữ hoàng" thời bấy giờ như Diệp Ngọc Khanh hay Trần Bảo Liên.

Đỉnh cao sự nghiệp của cô tại Hong Kong phải kể đến tác phẩm cổ trang đóng cùng Diệp Tử Mi và Chu Hoằng. Đây được coi là một trong những bộ phim hoàn hảo nhất thời bấy giờ về cả kịch bản lẫn dàn diễn viên. Mỗi người một vẻ, nhưng Rena vẫn biết cách tỏa sáng bằng phong cách riêng, không trộn lẫn.

Cuộc sống viên mãn sau ánh hào quang

Khi điện ảnh Hong Kong bắt đầu thoái trào, Rena Murakami chọn con đường trở về Nhật Bản. Thay vì tiếp tục đóng phim nhạy cảm, cô chuyển hướng sang kịch nói – niềm đam mê lớn nhất của mình. Chính tại đây, cô đã gặp được người bạn đời của mình.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là sự thành thật của Rena. Trong những buổi hẹn hò, cô đã chủ động kể cho chồng nghe về quãng thời gian đóng phim tại Hong Kong. Thay vì định kiến, chồng cô lại dành cho vợ sự tôn trọng tuyệt đối khi cho rằng đó là thành quả lao động chân chính.

Sau nhiều năm giải nghệ, ở tuổi U60, Rena Murakami tận hưởng cuộc sống bình yên tại Osaka. Cô từng làm phát thanh viên và hiện tại đang kinh doanh mỹ phẩm. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng hình ảnh đóa hồng Nhật Bản rực rỡ trên màn ảnh Hong Kong năm nào vẫn là một phần ký ức đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ.

