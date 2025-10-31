Đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam 2.870ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng hơn 27.000 tỷ đồng tiền đất

Theo thống kê của TPHCM, tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đạt hơn 652.500 tỷ đồng (hơn 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115,5% cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, hầu hết khoản thu vượt tiến độ.

Kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Đặc biệt là khoản nộp từ dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ (21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất).

Trước đó, vào tháng 7, UBND TPHCM đã ban hành quyết định số 3429 về việc phê duyệt giá đất đối với dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (tên thương mại là Vinhomes Green Paradise tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ), do Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ - thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Theo đó, tổng số tiền chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với giá đất được phê duyệt là hơn 27.300 tỷ đồng. Mức giá đất được phê duyệt là cơ sở để chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và là cơ sở pháp lý để làm các thủ tục tiếp theo trong việc xây dựng dự án.

Hồi tháng 4/2025, dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đã được chủ đầu tư động thổ khởi công tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh với tổng diện tích 2.870ha.

Đây là dự án có quy mô hàng đầu Việt Nam và toàn cầu như tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, 2 sân golf đẳng cấp quốc tế; tòa tháp đa năng 108 tầng, chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại hiện đại, quần thể vui chơi - giải trí quy mô lớn, hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế…