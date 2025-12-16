Đồ Noel giá 'sập sàn', nhân viên đội nắng ra đường đón khách vẫn không thấy
Uyên Phương
Mặc dù trong giai đoạn cao điểm mua sắm đồ trang trí Giáng sinh nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM) vẫn dài cổ ngóng khách. Có tiệm treo bảng xả hàng, giảm giá, treo bảng giá giảm công khai vẫn đìu hiu, ế ẩm.
