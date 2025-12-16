Đồ Noel giá 'sập sàn', nhân viên đội nắng ra đường đón khách vẫn không thấy

Theo nhiều khách hàng, do kinh tế khó khăn nên họ không chi tiêu nhiều cho việc mua sắm đồ trang trí Noel. Thay vào đó, họ tận dụng lại đồ dùng cũ, và chỉ mua thêm sản phẩm khi cần thiết để trang trí Giáng sinh. "Năm nay các cửa hàng có nhiều sản phẩm mới, giá mềm nhưng do điều kiện kinh tế nên tôi chỉ có thể mua một vài sản phẩm như cây thông, đèn trang trí... cho có không khí Noel chứ không đầu tư quá nhiều" - chị Minh Hạnh (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết.