Sau tròn 1 thập kỷ trở thành hoa hậu, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều chuyển hướng rõ rệt.

Đánh dấu cột mốc 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 , Đỗ Mỹ Linh đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Nàng hâu tâm sự, ở tuổi 20, khi ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Cô chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy.

10 năm trôi qua, Đỗ Mỹ Linh luôn cảm thấy may mắn vì đã được gặp rất nhiều người, được yêu thương, được tin tưởng và được đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

“Cảm ơn gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là nơi Linh có thể trở về, dù ngoài kia có bao nhiêu đổi thay”, Đỗ Mỹ Linh bày tỏ.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang hoa hậu.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cuộc đời của cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội bước sang một trang mới. Măc dù vậy, người đẹp vẫn giữ được tính cách giản dị.

Nói về lối sống giản dị này, “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung từng tiết lộ những tháng đầu đăng quang, Đỗ Mỹ Linh chỉ sử dụng một chiếc túi xách được tặng có giá khoảng 6 triệu đồng. Chính điều này khiến NTK Đỗ Long đặt biệt danh cho Đỗ Mỹ Linh là “Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam”.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016.

Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa. Ông xã nàng hậu hiện giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và là doanh nhân có tiếng. Cặp đôi có 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định kết hôn.

Sau kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, người đẹp thường xuyên đồng hành với chồng trong các trận bóng đá của CLB Hà Nội.

Trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời, Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn. Hoa hậu không tham gia nhiều hoạt động showbiz mà tập trung lo cho gia đình nhỏ.

Từ khi lập gia đình, cô thấy bản thân trưởng thành hơn. Đỗ Mỹ Linh hiện sống cùng bà và bố mẹ chồng. Được hỏi bí quyết để hài hòa mối quan hệ với nhà chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, cô nghĩ rằng dù không có nhiều kinh nghiệm, sự đối xử chân thành, giúp đỡ và yêu thương bằng cả trái tim sẽ khiến mọi người dần có tình cảm.

Tháng 7/2023, Đỗ Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng Tuệ An, tên thân mật là Ti Mướp. Đến khi em bé được 2 tháng tuổi, nàng hậu mới thông báo với khán giả.

Tổ ấm nhỏ của Đỗ Mỹ Linh.

Làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện với những trang phục hàng hiệu, có giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Theo đó, những món phụ kiện như túi xách, đồng hồ được cô ưu tiên. Về phong cách thời trang, cô vẫn trung thành với sự nhẹ nhàng, thanh lịch, không phô trương và nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.

Trong một lần xuất hiện cùng chồng, người đẹp đeo đồng hồ đính kim cương trị giá xấp xỉ 7 tỷ đồng.

Nàng hậu có cuộc sống viên mãn.

Bên cạnh cuộc sống làm vợ, làm mẹ thì nàng hậu cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh của mình. Bận rộn chuyện bỉm sữa, kinh doanh nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn cố gắng thu xếp thời gian tham gia một số hoạt động của nhà chồng. Cô là cố vấn đào tạo kỹ năng và giám khảo cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho ngân hàng do gia đình chồng điều hành.

Đỗ Mỹ Linh từng nói, cô được ông xã ủng hộ quay lại với nghệ thuật. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn muốn tập trung cho gia đình nhiều hơn. Khi con cứng cáp, người đẹp sẽ dành thời gian nhiều hơn cho công việc riêng của mình.