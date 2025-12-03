Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp.

Tuy nhiên, hầu hết các lệnh trừng phạt đều được thực hiện đồng bộ. Tại sao Washington thay đổi hướng đi và Liên minh châu Âu (EU) đang kỳ vọng điều gì - tất cả đều có trong bài viết của RIA Novosti.

Thất bại

Gói trừng phạt thứ 19 bao gồm lệnh cấm nhập khẩu LNG và các hạn chế đối với lĩnh vực năng lượng và ngân hàng. Châu Âu tuyên bố đây là những biện pháp trừng phạt "khắc nghiệt nhất". Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị từ chối ở nước ngoài.

"Tôi nghĩ nếu bạn làm một việc gì đó tới 19 lần thì bạn đã thất bại", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên NBC.

Nhưng Brussels đã tuân theo các phương pháp mà "người anh lớn" của mình đã áp dụng từ lâu.

Trong nhiều năm, cái gọi là các biện pháp trừng phạt thứ cấp, vốn không đòi hỏi thẩm quyền tài phán của Mỹ, đã là một công cụ gây áp lực chủ chốt đối với Washington.

Châu Âu cũng đã làm theo các biện pháp này đối với các công ty con của Nga bên ngoài EU, theo Evgeny Sumarokov, Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga.

Tuy nhiên, ông nói thêm, sự thiếu nhất quán và thiếu phối hợp trong hành động đã làm giảm tác động xuống mức tối thiểu.

Họ tiếp tục mua

Ví dụ, hãy xem xét chính sách năng lượng không rõ ràng của họ. Người châu Âu vẫn tiếp tục mua tài nguyên năng lượng của Nga. Chi tiêu cho dầu khí bị trừng phạt kể từ năm 2022 đã vượt quá 213 tỷ euro. Con số này còn lớn hơn cả số tiền đã được cấp cho Ukraine.

Các nhà kinh tế cho biết châu Âu vẫn đang cố gắng ngồi trên hai chiếc ghế.

"Dữ liệu chính thức bị đánh giá thấp đáng kể. EU cố tình bỏ qua những gì đi qua các nước thứ ba là Nga. Sự phụ thuộc của châu Âu vào Moskva lớn hơn nhiều so với những gì được phản ánh trong số liệu thống kê", Maxim Chirkov, phó giáo sư tại Khoa Chính sách Kinh tế và Đo lường Kinh tế thuộc Đại học Quản lý Nhà nước (SUM), cho biết.

Tất cả những điều này rõ ràng trái ngược với kế hoạch từ bỏ nhiên liệu của Nga vào năm 2027.

Lý do rất đơn giản: các nhà cung cấp thay thế đắt hơn, thiếu cơ sở hạ tầng và hậu cần đòi hỏi thời gian và đầu tư lớn.

Như cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đã lưu ý, giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ ở châu Âu cao hơn 60-90% so với ở Mỹ và con số này chưa bao gồm chi phí hậu cần và tái hóa khí.

Vì vậy, kế hoạch này là không thực tế: nó sẽ làm sụp đổ nền kinh tế châu Âu.

Họ tự đánh mình

Cuộc khủng hoảng năng lượng làm tê liệt đầu tàu của EU đã dẫn đến quá trình phi công nghiệp hóa của Cựu Thế giới: hàng trăm công ty phá sản, một số công ty khác giảm công suất và một số chuyển sang Mỹ và Trung Quốc.

"Chính sách trừng phạt của EU gây ra thiệt hại cho Nga ít hơn nhiều so với hậu quả của quá trình phi công nghiệp hóa và suy thoái kinh tế mà châu Âu phải đối mặt.

Moskva đã xây dựng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại mới và thích nghi với thương mại trong điều kiện hạn chế. Nền kinh tế EU đã không thích nghi kịp và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ", Mikhail Khachaturyan, Phó Giáo sư Khoa Phát triển Chiến lược và Đổi mới tại Đại học Tài chính, nhấn mạnh.

Brussels cũng không tính đến việc cô lập một nền kinh tế lớn như Nga là một lựa chọn tồi, xét đến việc Nga là nền kinh tế hàng đầu châu Âu về sức mua. Sau hơn ba năm rưỡi bị trừng phạt, các nước EU nằm trong số những nước có mức tăng trưởng GDP kém nhất.

Họ không có cơ hội nào để bắt kịp Nga trong tương lai gần. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào một nền kinh tế mạnh hơn không phải là ý tưởng hay nhất, và cuối cùng đã gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều cho EU, Maxim Chirkov nói thêm.

Liên minh Châu Âu đang chìm trong khủng hoảng sâu sắc. Hoạt động kinh doanh đang suy giảm do giá năng lượng cao, thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc. Trong khi đó, thu nhập hộ gia đình vẫn trì trệ, và đầu tư nước ngoài ở mức thấp nhất trong chín năm. Nền kinh tế đang trên bờ vực trì trệ, theo Euractiv.

Cuối cùng, các chuyên gia cho biết, sự tự tin thái quá của châu Âu đã khiến họ thất bại: Brussels đã chứng tỏ không thể duy trì chính sách trừng phạt khắc nghiệt như vậy.

"Nền kinh tế châu Âu đã phụ thuộc vào nguồn năng lượng sẵn có của Nga trong nhiều năm. Họ đã cố gắng thay đổi triệt để mô hình này, nhưng không thành công. Các lệnh trừng phạt đã có tác động đến một số lĩnh vực nhất định, nhưng chúng thậm chí còn chưa đạt được những gì họ mong đợi", Vladislav Nikonov, nhà đầu tư, doanh nhân và người sáng lập mạng xã hội tài chính và đầu tư Bazar, kết luận.

Thay đổi ưu tiên

Giới quan sát cũng liên hệ những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ với sự thay đổi trong các ưu tiên chính trị của Washington.

Chuyên gia quan hệ quốc tế Anastasia Gavrilova nhận định lập trường chung của phương Tây về vấn đề Ukraine đang tan rã rõ rệt. Một mặt, Nhà Trắng đang tìm cách đổ lỗi cho bên thứ ba, mặt khác, rõ ràng đang gây sức ép buộc châu Âu theo đuổi một kế hoạch hòa bình.

"Mỹ muốn đẩy nhanh các quyết định của châu Âu vì xung đột đang kéo dài, và EU đang gánh chịu gánh nặng kinh tế.

Lập trường của Mỹ nghe có vẻ đại loại như thế này: hoặc tiếp tục siết chặt kiểm soát tình hình, hoặc tìm ra một hướng giải quyết mới. Kế hoạch hòa bình là một lựa chọn, và người Mỹ rõ ràng đang ám chỉ rằng đã đến lúc châu Âu cần hành động độc lập hơn", Nikonov lưu ý.

Washington, sau khi không thu được bất kỳ lợi ích nào từ cuộc khủng hoảng kéo dài ở Ukraine, đang ngày càng thể hiện sự sẵn sàng đối thoại với Moskva, đồng thời chuyển gánh nặng hậu quả của cuộc xung đột sang các đồng minh châu Âu.

Trong khi đó, EU đã trở thành con tin cho chính chiến lược của mình - quy mô viện trợ cho Kiev quá lớn đến mức việc từ bỏ con đường này là không thể chấp nhận được về mặt chính trị.