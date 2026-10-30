Chỉ một mã QR vô tình lọt vào khung hình livestream cũng đủ khiến streamer Mỹ - Lacy rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”. Khi người xem quét mã, liên tục gọi món từ xa cho bàn của anh, còn hóa đơn được cho là tăng vọt lên khoảng 1,5-1,6 triệu yên (tương đương hơn 12.000 USD).

Đang ngồi ăn tại một nhà hàng ở Nhật Bản, Lacy bất ngờ được nhân viên hỏi về những món ăn anh vừa gọi thêm. Vấn đề là anh không hề gọi chúng.

Nam streamer nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Trên bàn có một mã QR và nó đã vô tình xuất hiện rõ trong livestream. Những người đang theo dõi từ xa dường như đã phát hiện ra “cánh cửa” này và bắt đầu bắt đầu một trò chơi khăm, khi họ sử dụng chính mã QR đó để đặt các món ăn cho bàn nam streamer này đang ngồi.

Từ một bữa ăn bình thường, Lacy bỗng trở thành người phải xử lý một loạt đơn hàng mà chính anh không yêu cầu.

Anh ngạc nhiên khi nhà hàng đưa ra những hóa đơn món mình không gọi. Ảnh: @TMZ/X.com

Mã QR được nhà hàng sử dụng để khách truy cập menu và đặt món bằng điện thoại. Với hệ thống gắn mã QR với từng bàn, món ăn được đặt qua mã sẽ được chuyển đến đúng bàn tương ứng.

Trong trường hợp của Lacy, chiếc mã QR đó lại xuất hiện ngay trên livestream. Theo lời nam streamer, ban đầu anh nhận được một hóa đơn khoảng 500.000 yên, tương đương hơn 3.000 USD. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lacy tiếp tục nhận thêm hai hóa đơn khác.

Tổng số tiền, theo những gì anh chia sẻ trên livestream, lên tới khoảng 1,5-1,6 triệu yên, tương đương hơn 12.000 USD.

“Tôi phải trả gần 12.000 USD chỉ vì các bạn nghĩ chuyện đó sẽ buồn cười”, Lacy nói với người xem.

Câu chuyện sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước việc một trò đùa trên livestream có thể nhanh chóng biến thành những đơn hàng thực tế tại một nhà hàng ở cách họ hàng nghìn km.

Nam streamer cho biết chưa từng gặp tình huống nào tương tự trước đây. Ảnh: @TMZ/X.com

Điều khiến Lacy tức giận không đơn thuần là con số trên hóa đơn.

Theo nam streamer, nhà hàng đã phải tiếp nhận và chuẩn bị một lượng lớn món ăn mà anh không hề đặt. Nhân viên cũng phải xử lý tình huống bất thường giữa lúc nhà hàng đang phục vụ khách.

Lacy cho biết anh đã xin lỗi nhà hàng và nói sẽ thanh toán khoản tiền phát sinh. Anh cũng đề nghị phần thức ăn dư được đưa cho những gia đình khác đang dùng bữa tại đây thay vì để lãng phí.

“Tôi thực sự rất bực mình”, Lacy nói.

Sự việc vì thế nhanh chóng chuyển từ một màn trêu chọc streamer thành câu chuyện gây tranh luận về ranh giới giữa “troll” trên Internet và hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến người khác ngoài đời thực.

Một số người xem cho rằng trò đùa đã đi quá xa khi kéo theo cả một nhà hàng và nhân viên phục vụ. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận xét đây cũng là lời nhắc nhở đối với những streamer thường xuyên phát sóng trực tiếp ở nơi công cộng: chỉ một chi tiết nhỏ lọt vào camera cũng có thể trở thành thông tin mà người lạ khai thác.

Tuy nhiên, con số hơn 12.000 USD cần được nhìn nhận thận trọng. Theo lời Lacy, tổng giá trị các món được gọi thêm có thể lên tới khoảng 1,5-1,6 triệu yên. Tuy nhiên, một số báo cáo sau đó cho biết nhân viên nhà hàng có thể đã can thiệp, dừng những đơn hàng bất thường và yêu cầu Lacy xác nhận những món anh thực sự gọi.

Phía nhà hàng cũng chưa được cho là đã công khai xác nhận chi tiết về số đơn hàng, số món được chế biến hay số tiền cuối cùng mà nam streamer phải trả.

Dù vậy, sự cố vẫn đủ để trở thành một trong những tình huống khó quên của chuyến đi Nhật Bản của Lacy. Một chiếc QR code vốn chỉ được đặt trên bàn để giúp khách gọi món, sau vài phút xuất hiện trên livestream, lại trở thành “menu” cho hàng loạt người xem ở bên kia màn hình.

Và với những streamer, có lẽ bài học sau câu chuyện này khá đơn giản: trước khi bấm nút livestream, hãy nhìn kỹ xem camera đang quay những gì. Một chiếc QR code đôi khi có thể đắt hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Nguồn: Indian Express, IBTimes UK