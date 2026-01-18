Đổ đầy bình chạy 350km: Xe ga Honda 150cc dùng động cơ PCX, sở hữu Radar và Cam hành trình zin, giá từ 56 triệu đồng

Trong phân khúc xe tay ga 150cc hiện nay, người dùng thường phải đánh đổi giữa sự tiện dụng của sàn để chân phẳng (như SH, Vario) và sự thoải mái của dòng xe đường trường (như PCX, NMAX). Tuy nhiên, sự xuất hiện của Wuyang-Honda NWT150 dường như đã xóa nhòa ranh giới đó. Được mệnh danh là chiếc "xe tay ga đa năng" đầu tiên dành cho giới trẻ, NWT150 thiết lập một tiêu chuẩn mới về tính thực dụng.

Điểm nhấn lớn nhất trong thiết kế là khu vực sàn để chân phẳng hoàn toàn, với kích thước ấn tượng: dài 29 cm và rộng 45,5 cm. Không còn phần khung gầm gồ ghề (khung thép) chắn giữa, việc lên xuống xe trở nên cực kỳ dễ dàng, đặc biệt thuận tiện cho phái nữ khi mặc váy.

Không gian này rộng đến mức có thể chứa vừa một chiếc ba lô du lịch, một hộp đựng đồ ăn cỡ lớn, một thùng nước đóng chai hoặc thậm chí là một chiếc vali xách tay nhỏ. Đối với những người thường xuyên phải mang vác đồ nặng hoặc shipper công nghệ, đây là một điểm cộng tuyệt đối mà các dòng xe có "lườn giữa" không thể so sánh được.

Động cơ lai PCX160: Mạnh mẽ và bền bỉ

Trái tim của NWT150 là khối động cơ eW15, về cơ bản chia sẻ nền tảng với động cơ eSP+ trứ danh trên dòng xe "ngôi sao" PCX160. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,4 kW và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm.

Dù thông số không phải là mạnh nhất phân khúc, nhưng điểm "ăn tiền" nằm ở khả năng tinh chỉnh nhạy bén của Honda. Việc phân phối công suất diễn ra rất tuyến tính, mang lại khả năng khởi động mượt mà ngay từ dải tua 2.500 vòng/phút. Điều này giúp việc bám đuôi hay vượt xe trong đô thị trở nên dễ dàng, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật cục khó chịu.

Nhờ chiều dài cơ sở lên tới gần 1,4 mét, NWT150 duy trì độ đầm chắc tuyệt vời ở dải tốc độ cao. Ngay cả khi kim đồng hồ vượt quá 100 km/h, chiếc xe vẫn lướt đi ổn định, không hề có cảm giác bay hay rung lắc. Tuy nhiên, sự ổn định này đi kèm với một sự đánh đổi nhỏ: bán kính quay vòng của xe lớn hơn một chút, đòi hỏi người lái phải "lấy lái" rộng hơn khi xoay sở trong các con hẻm hẹp.

Kỷ lục về phạm vi hoạt động

Wuyang-Honda NWT150 được sinh ra để xê dịch. Xe sở hữu bình xăng dung tích lớn 8,3 lít. Kết hợp với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc của động cơ 150cc làm mát bằng nước (mức tiêu thụ công bố chỉ khoảng 2,15 lít/100 km), chiếc xe đạt được phạm vi hoạt động vượt trội.

Trong điều kiện thực tế, ngay cả khi lái xe với tốc độ cao, NWT150 dễ dàng vượt qua mốc 350 km cho một lần đổ đầy bình. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chỉ sử dụng để đi làm hàng ngày trong phố, bạn có thể "quên" luôn đường ra trạm xăng trong suốt cả tuần. Với những người đam mê phượt, con số 350 km giúp xóa bỏ nỗi lo hết xăng giữa những cung đường đèo vắng vẻ.

Phổ cập công nghệ an toàn cao cấp

Điểm đáng khen ngợi nhất trên mẫu xe này là sự "hào phóng" về trang bị an toàn. Tất cả các phiên bản, từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đều được trang bị mặc định hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh trước sau và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Trong phân khúc xe tay ga 150cc tầm trung, rất hiếm khi tìm thấy cả hai tính năng này dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Nó mang lại sự an tâm tối đa khi phải phanh gấp hoặc tăng tốc trên đường mưa trơn trượt.

Tại thị trường Trung Quốc, xe được phân phối với 3 phiên bản, mức giá dao động từ 14.980 đến 17.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 56 đến 67,8 triệu đồng).

Phiên bản Tiêu chuẩn (14.980 tệ - khoảng 56 triệu đồng): Dành cho người thực dụng. Có đầy đủ ABS 2 kênh, TCS, khởi động điện êm ái và tính năng ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop).

Dành cho người thực dụng. Có đầy đủ ABS 2 kênh, TCS, khởi động điện êm ái và tính năng ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop). Phiên bản Cao cấp (16.780 tệ - khoảng 63 triệu đồng): Nâng cấp trải nghiệm với màn hình màu TFT 7 inch, hệ thống giám sát áp suất lốp, khả năng kết nối camera hành trình (như GoPro) và đèn xi-nhan LED chạy đuổi hiện đại.

Nâng cấp trải nghiệm với màn hình màu TFT 7 inch, hệ thống giám sát áp suất lốp, khả năng kết nối camera hành trình (như GoPro) và đèn xi-nhan LED chạy đuổi hiện đại. Phiên bản PRO (17.980 tệ - khoảng 67,8 triệu đồng): Đây là phiên bản "full option" gây choáng ngợp với radar sóng milimet phía sau (hỗ trợ giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm), camera hành trình tích hợp sẵn phía trước, kính chắn gió cao, thùng sau thông minh và khung chống đổ. Việc trang bị sẵn những món "đồ chơi" này từ nhà máy không chỉ đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ mà còn tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc người dùng tự độ chế bên ngoài.

Tại Việt Nam, phân khúc xe tay ga 150cc sàn phẳng hiện đang là sân chơi của Honda SH 160i, Honda Vario 160 và Honda Air Blade 160. Tuy nhiên, chưa có mẫu xe nào thực sự tối ưu hóa cho nhu cầu đường trường (touring) mà vẫn giữ được sàn phẳng tiện lợi như NWT150.

Honda Vario 160 thiên về thể thao và có bình xăng khá nhỏ (5,5 lít), trong khi SH 160i lại thuộc phân khúc cao cấp với mức giá trên 100 triệu đồng. Nếu NWT150 được các đại lý tư nhân đưa về Việt Nam với mức giá khoảng 60-70 triệu đồng, đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn, lấp đầy khoảng trống giữa Vario và SH.

Sự kết hợp giữa động cơ bền bỉ của PCX, sự tiện dụng của sàn phẳng và công nghệ an toàn hàng đầu (đặc biệt là Radar trên bản Pro) chắc chắn sẽ khiến giới trẻ Việt - những người đam mê "xê dịch" - phải cân nhắc. NWT150 có thể không phải là chiếc xe bốc nhất, nhưng nó xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy nhất trên mọi nẻo đường.