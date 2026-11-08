Đỡ cụ bà bị ngã trên đường, cậu bé 9 tuổi bị đòi bồi thường 3,8 tỷ đồng

Gia đình bà cụ còn ép bố mẹ cậu bé chăm sóc bà.

Năm 2013, hành động tốt đẹp của một học sinh tiểu học tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã vô tình biến thành một cơn ác mộng kéo dài cho cả gia đình, khi sự giúp đỡ chân thành bị đáp lại bằng một trò lừa đảo tống tiền trắng trợn.

Sự việc xảy ra trên đường Hoa Uyển, Tứ Xuyên, khi cậu bé Tiểu Vân, lúc đó mới 9 tuổi, đang trên đường tan học trở về nhà cùng bạn bè. Nhìn thấy một cụ bà nằm lăn lộn và đau đớn kêu cứu trên mặt đường, ghi nhớ lời cha mẹ dặn dò về lòng nhân ái, Tiểu Vân đã không ngần ngại chạy lại định đỡ cụ đứng dậy. Thế nhưng, ngay khi bàn tay nhỏ bé của cậu chạm vào, cụ bà lập tức chộp chặt lấy áo Tiểu Vân rồi tri hô dữ dội, tố cáo chính cậu bé đã đâm ngã bà.

Trước sự việc xảy ra quá bất ngờ cùng tiếng la hét của người già, Tiểu Vân hoảng sợ đứng bất động. Dù các bạn học đi cùng đã cố gắng giải thích và bảo vệ Tiểu Vân, cụ bà vẫn liên tục mắng chửi, buộc cậu bé 9 tuổi phải gọi điện cho cha là anh Tưởng Phi Đông đến giải quyết.

Ảnh: Sohu

Có mặt tại hiện trường và chứng kiến người đàn bà lạ mặt đang túm chặt áo con trai mình khóc lóc đòi tiền đền bù, anh Phi Đông hiểu ngay đây là một chiêu trò ăn vạ. Nhằm bảo vệ sự trong sạch của con, anh quyết định báo cảnh sát. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng rơi vào bế tắc do đoạn đường không có camera giám sát và cũng chưa tìm được nhân chứng đứng ra làm chứng.

Trong lúc vụ việc chưa phân định đúng sai, cụ bà được gia đình đưa vào viện và chẩn đoán bị gãy xương đùi. Trước những lời đe dọa làm bẩn danh dự gia đình từ phía người nhà cụ bà, anh Phi Đông đành tạm thời ứng trước 20.000 Nhân dân tệ (hơn 70 triệu đồng) chi phí điều trị.

Lòng tốt và sự nhượng bộ của người cha lại trở thành cơ hội cho kẻ gian lấn tới. Ngay sáng hôm sau khi xuất viện, con trai cụ bà đã mang mẹ đến tận nhà anh Phi Đông, ép gia đình anh phải nhận chăm sóc. Trong suốt thời gian dưỡng thương tại đây, cụ bà liên tục hạch sách và coi gia đình người giúp đỡ như người hầu kẻ hạ. Đỉnh điểm của sự việc là khi vết thương đã bình phục, bà ta nhất quyết không chịu rời đi mà đòi anh Phi Đông phải bồi thường thêm 1 triệu Nhân dân tệ (hơn 3,8 tỷ đồng) tiền tổn thất tinh thần.

Nhận thấy bản thân và gia đình đang trở thành nạn nhân của một vụ tống tiền quy mô, anh Phi Đông quyết định tìm đến báo chí và truyền thông để chia sẻ câu chuyện với hy vọng tìm lại sự thật. Sức lan tỏa mạnh mẽ của bài báo trên mạng xã hội đã tạo nên một bước ngoặt bất ngờ.

Một nữ bác sĩ sau khi đọc bài viết đã nhận ra cụ bà chính là bệnh nhân từng đến khám tại phòng khám của cô vài ngày trước vụ tai nạn. Hồ sơ y tế cho thấy cụ bà vốn đã bị gãy xương bánh chè do ngã trong lúc tranh cãi với con dâu, nhưng vì chê chi phí phẫu thuật 10.000 Nhân dân tệ (38 triệu đồng) quá đắt nên đã bỏ về. Cùng lúc đó, một người dân chứng kiến sự việc hôm ấy cũng bước ra làm chứng, xác nhận cậu bé Tiểu Vân hoàn toàn vô tội.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi từ phía y tế và nhân chứng, sự thật đã chính thức sáng tỏ. Tòa án sau đó đã tuyên phạt cụ bà về hành vi tống tiền, trong khi người con trai hùa theo tội ác phải chịu án phạt nửa năm tù giam cùng khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ (38 triệu đồng). Vụ án khép lại, trả lại sự trong sạch cho cậu bé 9 tuổi và giúp gia đình anh Phi Đông khôi phục lại cuộc sống bình yên sau những ngày tháng căng thẳng.

Nguồn: Sohu