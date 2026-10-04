Đổ bộ VIMS 2026, gần 60 xe top 5 Car Choice Awards quy tụ: Xpander ‘chiếm sóng’ kép trước thềm Gala trao giải

Gần 60 mẫu xe lọt Top 5 Car Choice Awards 2026 được đưa về Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong khuôn khổ Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026, tạo thành một khu trưng bày trải rộng nhiều phân khúc và nhóm sản phẩm.

Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026 diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Thay vì tập trung vào một vài mẫu xe mới, tâm điểm của triển lãm năm nay là khu vực trưng bày gần 60 mẫu xe lọt Top 5 Car Choice Awards 2026.

Toàn cảnh khu trưng bày gần 60 mẫu xe tại VIMS 2026 ở Hà Nội. Ảnh: AP Team

Các mẫu xe được chia thành từng nhóm theo hạng mục của giải thưởng. Khách tham quan có thể bắt gặp nhiều loại xe khác nhau, từ xe gia đình, hybrid, xe thuần điện cho tới SUV, bán tải và xe thể thao. Việc đặt các ứng viên cạnh nhau cũng tạo ra một cách tiếp cận khác so với khu trưng bày theo từng thương hiệu, khi người xem có thể quan sát trực tiếp những mẫu xe cùng nằm trong một hạng mục.

Bên cạnh khu vực trưng bày, VIMS 2026 còn có khu vực lái thử. Nhiều khách tham quan đến từ trước giờ mở cửa, trong khi khu vực xe Top 5 phía trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia liên tục có người dừng lại xem xe và chụp ảnh.

Trong dàn xe được sắp xếp theo các hạng mục, có những cái tên đã xuất hiện trên thị trường một thời gian, bên cạnh các mẫu xe mới hơn. Mitsubishi Xpander cũng nằm trong nhóm này, với hai chiếc màu đen và trắng được đặt tại khu vực trưng bày CCA.

Hai chiếc Mitsubishi Xpander xuất hiện tại khu trưng bày CCA 2026. Ảnh: Bảo Lâm

Xpander xuất hiện trong hai danh sách Top 5 của mùa giải năm nay. Một là Xe gia đình của năm - Hạng dưới 600 triệu đồng, cùng Honda City, Hyundai Creta, Hyundai Stargazer và Toyota Yaris Cross. Hai là Xe dịch vụ cho hành khách của năm, cùng BYD M6, Kia Carnival, Toyota Innova Cross và VinFast Limo Green.

Hai chiếc Xpander không được bố trí thành một khu riêng của Mitsubishi mà nằm trong không gian chung dành cho các ứng viên CCA. Cách sắp xếp này khiến các mẫu xe trong cùng hạng mục được đặt gần nhau, thay vì tách biệt theo thương hiệu.

Mitsubishi Xpander nằm trong nhóm Top 5 Xe gia đình dưới 600 triệu đồng tại CCA 2026. Ảnh: Bảo Lâm

Trong thời điểm Xpander xuất hiện tại VIMS và chờ kết quả ở hai hạng mục CCA, mẫu MPV này cũng đang được Mitsubishi áp dụng chương trình hỗ trợ mua xe. Cụ thể, Xpander được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu, tổng giá trị quy đổi khoảng 57-95 triệu đồng tùy phiên bản.

Chương trình áp dụng cho các phiên bản Xpander MT, AT, AT Premium và Cross. Bên cạnh đó, chủ xe Xpander cũng có chương trình giảm chi phí đối với một số hạng mục bảo dưỡng trong thời gian áp dụng.

Mitsubishi Xpander tại VIMS 2026 trong thời điểm đang có chương trình ưu đãi. Ảnh: Bảo Lâm

Cộng dồn 8 tháng tính từ đầu năm, Mitsubishi Xpander đã bàn giao 9.542 xe đến tay khách hàng. Con số này giúp Xpander tạm thời dẫn đầu trong nhóm MPV xăng dầu tại Việt Nam.

VIMS 2026 kéo dài đến hết ngày 4/10. Cũng trong ngày này, Gala Car Choice Awards 2026 sẽ diễn ra từ 17h tại Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Kết quả của 14 hạng mục sẽ được công bố tại sự kiện, khép lại mùa giải CCA 2026.