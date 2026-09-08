Nhóm xuất sắc có thể được thưởng từ 6 - 8 tháng lương.

Thế nhưng, khoản thưởng này chưa phải điều bất ngờ nhất. Nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, hàng nghìn nhân sự Coteccons tiếp tục được nhận thêm một tháng lương thưởng.

Bất ngờ hơn, phúc lợi dành cho người lao động của doanh nghiệp không dừng ở lương, thưởng. Câu hỏi thú vị hơn: Coteccons có gì để thu hút nhân tài ngoài đãi ngộ vật chất?

Thưởng hiệu suất cao nhất 8 tháng lương

Khép lại năm tài chính 2026, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) công bố chính sách thưởng hiệu suất với mức bình quân tương đương 3,5 tháng lương, cao hơn năm trước.

Trong đó, nhóm nhân sự được xếp loại Outstanding (Xuất sắc), chiếm 4,6%, nhận mức thưởng từ 6-8 tháng lương. Nhóm High Effective (Hiệu quả cao), chiếm 26,6%, nhận 3-5 tháng lương. Phần lớn nhân sự, tương đương 67,6%, thuộc nhóm Effective (Hiệu quả), nhận mức thưởng từ 1,5-3 tháng lương.

Theo Coteccons, các mức thưởng cao tập trung chủ yếu ở những vị trí trực tiếp tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Chính sách này được công bố sau khi doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ quá trình tái cấu trúc.

Cụ thể, năm tài chính 2026, Coteccons đạt doanh thu thuần hợp nhất 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước và vượt 14,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 72,7% và vượt 12,6% kế hoạch.

Tốc độ tăng lợi nhuận gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu, đưa biên lợi nhuận ròng từ 1,83% lên 2,29%.

Ngoài thưởng hiệu suất, trong tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, Coteccons tiếp tục chi thêm một tháng lương cho nhân viên.

Tất cả nhân viên Coteccons đều được thưởng 1 tháng lương nhân dịp sinh nhật công ty.

Khoản này được trao ngay trong khuôn khổ Coteccons Day 2026, chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập diễn ra tại hơn 100 văn phòng và công trường trên toàn quốc.

Tại một số công trường, câu chuyện về khoản thưởng còn được nối dài theo một cách khác. Sau khi nhận thưởng, một số kỹ sư chủ động góp tiền mua thêm dầu ăn, nước mắm, đường và các nhu yếu phẩm, bổ sung vào phần quà dành cho công nhân của nhà thầu phụ.

Từ một khoản thưởng dành cho nhân viên, một phần giá trị vì thế được chia sẻ tiếp tới những lao động cùng làm việc trên công trường. Chi tiết nhỏ này cũng cho thấy mối quan hệ giữa tổng thầu và lực lượng lao động trong ngành xây dựng không chỉ nằm ở phạm vi công việc, mà còn được hình thành từ những tương tác hàng ngày.

Giữ người không chỉ nhờ chính sách phúc lợi

Mức thưởng tương đương nhiều tháng lương đáng chú ý khi đặt trong đặc thù của ngành xây dựng - lĩnh vực có lực lượng nhân sự phân tán tại nhiều dự án, công trường, chịu áp lực về tiến độ, an toàn và điều kiện làm việc.

Trong bối cảnh đó, thu nhập là yếu tố quan trọng nhưng không phải biến số duy nhất trong bài toán giữ người.

Bên cạnh lương, thưởng trực tiếp, Coteccons những năm gần đây tăng đầu tư cho đào tạo và phát triển nhân sự. Theo số liệu doanh nghiệp công bố cuối năm 2025, hơn 47.000 giờ đào tạo đã được thực hiện thông qua các chương trình nội bộ, coaching và mentoring, cùng hơn 65.000 giờ đào tạo trực tuyến và trực tiếp.

Theo số liệu từ Trust Index của Great Place To Work năm 2025, 88% nhân viên Coteccons tham gia khảo sát đánh giá đây là một nơi tuyệt vời để làm việc.﻿

Ngành xây dựng đang đứng trước bài toán lớn: giữ chân nguồn nhân lực khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và nhu cầu nhân sự cho các dự án gia tăng.

Với lực lượng lao động làm việc trong môi trường áp lực cao và phân tán tại nhiều công trường, khả năng giữ người không chỉ phụ thuộc vào mức lương, thưởng mà còn liên quan đến cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, an toàn và mức độ ghi nhận đóng góp của mỗi cá nhân.

Ở góc độ đó, khoản thưởng 3,5 tháng lương bình quân hay mức cao nhất 8 tháng là phần dễ nhìn thấy nhất. Nhưng phía sau những con số ấy, đào tạo, cơ hội phát triển, môi trường làm việc và cách thành quả kinh doanh được chia sẻ với người lao động mới là những yếu tố quyết định một chính sách nhân sự có tạo được sức hút lâu dài hay không.