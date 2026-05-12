DJ Mie liên quan gì mà bị kéo vào chuyện Miu Lê?

Giữa lúc mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt trước thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma tuý, DJ Mie bất ngờ trở thành cái tên bị réo gọi hàng loạt dưới phần bình luận trên trang cá nhân. Dù không hề nhắc trực tiếp đến vụ việc của đồng nghiệp, nữ DJ vẫn liên tục bị netizen kéo vào những cuộc bàn tán khó hiểu.

Cụ thể, tối 11/5, Mie đăng tải một đoạn clip mới lên trang cá nhân với caption vui vẻ: "POV: Khi tôi là nữ chính trong phim". Tuy nhiên bên dưới bài đăng, thay vì tập trung vào nội dung clip, nhiều cư dân mạng lại chuyển hướng sang câu chuyện đang gây xôn xao của Miu Lê. Không ít người để lại những bình luận mang tính nhắc nhở, cảnh báo hay thậm chí gọi tên trực tiếp vụ việc liên quan đến ma tuý.

Đoạn clip mới của Mie trên trang cá nhân bất ngờ xuất hiện loạt bình luận liên quan đến Miu Lê (Ảnh: FBNV)

Dưới phần bình luận bài đăng mới, DJ Mie liên tục bị cư dân mạng réo tên liên quan đến vụ việc của Miu Lê. Trước loạt comment mang tính nhắc nhở, cảnh báo hay ẩn ý, nữ DJ không chọn cách im lặng mà đáp trả trực diện từng bình luận. Không chỉ vậy, Mie còn bắt bẻ ngược lại cư dân mạng khi bị réo tên vào câu chuyện không liên quan đến mình. Chính thái độ phản hồi mạnh tay này khiến loạt bình luận qua lại nhanh chóng bị lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì nữ DJ vốn không nhắc gì đến câu chuyện của Miu Lê nhưng vẫn bị kéo vào cuộc. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cho rằng việc đem vụ việc đang nhạy cảm của người khác vào bình luận dưới bài đăng của Mie là kém duyên, dễ gây hiểu lầm không đáng có.

Khi bài đăng của Mie xuất hiện nhiều bình luận liên quan đến Miu Lê, nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa cả hai. Tuy nhiên trên thực tế, Mie và Miu Lê không có quá nhiều liên kết trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Cả hai hoạt động ở hai màu sắc khác nhau trong Vbiz, hiếm khi xuất hiện chung tại sự kiện hay có tương tác nổi bật trên mạng xã hội. Chính vì vậy, việc Mie bất ngờ bị réo tên hàng loạt giữa lúc vụ việc của Miu Lê đang gây xôn xao càng khiến nhiều người bất ngờ.

Mie phải liên tục đáp trả những bình luận kém duyên (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng bênh vực DJ Mie khi bị kéo vào lùm xùm của người khác (Ảnh: FBNV)

Trước Mie, Karik cũng phải lên tiếng gấp vì thông tin không chính xác liên quan đến Miu Lê. Cụ thể, sau thông tin Miu Lê bị điều tra, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Karik và Miu Lê trong MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay , đồng thời gắn kèm dòng trạng thái: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ".

Đến tối 11/5, trên trang cá nhân, rapper Karik vừa có động thái phản ứng mạnh mẽ trước một thông tin sai sự thật đang lan truyền. Nam rapper bày tỏ sự bức xúc: "Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui! Please". Đồng thời, Karik còn dùng dấu gạch chéo lớn màu đỏ để phủ lên toàn bộ hình ảnh bài đăng nhằm thể hiện rõ thái độ phủ nhận.

Karik cũng phải lên tiếng gấp vì thông tin sai sự thật (Ảnh: FBNV)

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.