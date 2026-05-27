Divo Tùng Dương lên tiếng về việc kiểm tra ma túy

Tuệ Anh
Động thái của Tùng Dương thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Tùng Dương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân giữa thời điểm nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng chủ động công khai kết quả xét nghiệm ma túy để trấn an khán giả.

Nam ca sĩ viết: "Thấy các đồng nghiệp tự test nhiều quá, thôi cứ cardio, pull up cho khỏe… thật cái đã rồi đi thu thanh nào. Càng lớn tuổi mới thấy sức khỏe quan trọng thế nào để tập trung năng lượng cho những việc lớn, còn bạn thì sao?".

Tùng Dương khoe tích cực tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe

Thời gian gần đây, câu chuyện nghệ sĩ và ma túy trở thành chủ đề nóng sau hàng loạt vụ việc liên quan đến hoạt động kiểm tra, triệt phá các đường dây mua bán và sử dụng chất cấm tại nhiều địa phương. Giữa bối cảnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã lựa chọn chủ động xét nghiệm và công khai kết quả âm tính để bảo vệ hình ảnh cá nhân cũng như tạo niềm tin với công chúng.

Dòng chia sẻ của Tùng Dương được nhiều khán giả hưởng ứng bởi tinh thần sống lành mạnh, chú trọng tập luyện thể thao và giữ gìn sức khỏe. Không ít người cho rằng cách phản hồi của nam ca sĩ vừa văn minh, vừa cho thấy thái độ tích cực trước những vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Lối sống lành mạnh của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen của khán giả

Ở tuổi ngoài 40, Tùng Dương được xem là divo hàng đầu của làng nhạc Việt với chất giọng nội lực và sự bền bỉ. Anh nổi tiếng với phong cách nghệ thuật cá tính, tư duy âm nhạc hiện đại và lối sống khá kín tiếng.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, nam ca sĩ từng chia sẻ rằng anh ngày càng quan tâm tới sức khỏe, chế độ tập luyện và cân bằng tinh thần để duy trì phong độ nghệ thuật lâu dài.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

