Divo Tùng Dương lên tiếng về việc kiểm tra ma túy

Mới đây, Tùng Dương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân giữa thời điểm nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng chủ động công khai kết quả xét nghiệm ma túy để trấn an khán giả.

Nam ca sĩ viết: "Thấy các đồng nghiệp tự test nhiều quá, thôi cứ cardio, pull up cho khỏe… thật cái đã rồi đi thu thanh nào. Càng lớn tuổi mới thấy sức khỏe quan trọng thế nào để tập trung năng lượng cho những việc lớn, còn bạn thì sao?".

Tùng Dương khoe tích cực tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe

Thời gian gần đây, câu chuyện nghệ sĩ và ma túy trở thành chủ đề nóng sau hàng loạt vụ việc liên quan đến hoạt động kiểm tra, triệt phá các đường dây mua bán và sử dụng chất cấm tại nhiều địa phương. Giữa bối cảnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã lựa chọn chủ động xét nghiệm và công khai kết quả âm tính để bảo vệ hình ảnh cá nhân cũng như tạo niềm tin với công chúng.

Dòng chia sẻ của Tùng Dương được nhiều khán giả hưởng ứng bởi tinh thần sống lành mạnh, chú trọng tập luyện thể thao và giữ gìn sức khỏe. Không ít người cho rằng cách phản hồi của nam ca sĩ vừa văn minh, vừa cho thấy thái độ tích cực trước những vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Lối sống lành mạnh của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen của khán giả

Ở tuổi ngoài 40, Tùng Dương được xem là divo hàng đầu của làng nhạc Việt với chất giọng nội lực và sự bền bỉ. Anh nổi tiếng với phong cách nghệ thuật cá tính, tư duy âm nhạc hiện đại và lối sống khá kín tiếng.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, nam ca sĩ từng chia sẻ rằng anh ngày càng quan tâm tới sức khỏe, chế độ tập luyện và cân bằng tinh thần để duy trì phong độ nghệ thuật lâu dài.