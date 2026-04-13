Dịp lễ 30/4-1/5: Khách Việt đi du lịch 50 nước chính thức được quét mã QR thanh toán, không cần đổi ngoại tệ

Trải nghiệm thanh toán “như ở nhà”

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vừa công bố hợp tác với nền tảng thanh toán xuyên biên giới Alipay+ để triển khai dịch vụ thanh toán QR toàn cầu dành cho khách hàng cá nhân. Thông qua đó, người dùng có thể sử dụng ứng dụng VCB Digibank để thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường du lịch phổ biến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cũng như nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ.

Động thái này diễn ra ngay sau sự kiện công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR song phương Việt Nam – Trung Quốc vào ngày 3/4/2026, dành cho khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam. Việc nhanh chóng triển khai chiều ngược lại cho người Việt ra nước ngoài cho thấy xu hướng kết nối thanh toán xuyên biên giới đang được đẩy mạnh.Theo cơ chế hoạt động, người dùng không cần mở thêm ví điện tử quốc tế hay đăng ký dịch vụ phức tạp. Chỉ cần sử dụng ứng dụng VCB Digibank quen thuộc, quét mã QR tại điểm chấp nhận thanh toán ở nước ngoài và xác nhận giao dịch là hoàn tất. Toàn bộ quá trình tương tự như khi thanh toán trong nước. Điều này đặc biệt hữu ích với du khách Việt khi đến Trung Quốc, một trong những quốc gia có hệ sinh thái thanh toán QR phát triển hàng đầu thế giới.

Tại đây, từ cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, siêu thị đến các điểm tham quan, việc thanh toán bằng mã QR gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Tiền mặt ngày càng ít được sử dụng, trong khi thẻ quốc tế không phải lúc nào cũng được chấp nhận rộng rãi.Hạ tầng thanh toán toàn cầu đang hình thànhVới mạng lưới hơn 80 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại Trung Quốc thông qua Alipay+, người dùng Vietcombank có thể chi tiêu thuận tiện mà không cần đổi sang Nhân dân tệ hay mang theo nhiều phương thức thanh toán khác.Alipay+ hiện được vận hành bởi Ant International, đóng vai trò như một “cầu nối” giữa các hệ sinh thái thanh toán nội địa.

Nền tảng này đã kết nối hơn 1 tỷ người dùng với hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán trên toàn cầu, phủ rộng hơn 50 quốc gia.Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu thanh toán nhanh, tiện lợi và an toàn ngày càng tăng. Việc có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng nội địa để chi tiêu ở nước ngoài giúp giảm đáng kể rào cản cho du khách, đặc biệt là những người không quen sử dụng thẻ quốc tế hoặc ví điện tử ngoại.

Không chỉ dừng lại ở tiện ích cá nhân, xu hướng này còn mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Trong tương lai, thanh toán QR xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành tiêu chuẩn phổ biến, thay thế dần các phương thức truyền thống.