Nội dung chính Bé gái 6 tuổi ở Ấn Độ suýt bị cưỡng bức thì 1 bầy khỉ xuất hiện, giải cứu cho em.

Hiện nghi phạm vẫn đang bị cảnh sát truy nã.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Ấn Độ đã khiến nhiều người vừa phẫn nộ, vừa kinh ngạc, và cảm động, khi một cô bé 6 tuổi đã được bảo vệ đúng lúc bởi một loài vật không ngờ.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc mới xảy ra vào thứ Năm ngày 19/9 vừa qua tại thành phố Baghpat, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Hôm đó, trong lúc đang chơi ở trước nhà, bé gái 6 tuổi này đã không may bị một kẻ xấu có ý định tấn công. Từ hình ảnh do camera an ninh gắn trên đường phố, có thể thấy đối tượng đi bộ xuống một con hẻm cùng cô bẻ. Sau đó hắn đã rẽ vào một khoảng trống ở một bên bức tường, trong khi bé gái có vẻ ngập ngừng đứng bên ngoài. Hắn xuất hiện trở lại và nắm lấy tay bé gái, dẫn em ra khỏi phạm vi ghi hình của camera an ninh.

Gã đàn ông đi vào một cái hẻm, bé gái đứng bên ngoài lưỡng lự.

Cuối cùng, hắn đã dụ bé gái đến một ngôi nhà bỏ hoang. Tại đây, kẻ ấu dâm đã định thực hiện hành vi đáng ghê tởm là xâm hại em.

Giữa lúc này, bất ngờ một bầy khỉ đã xuất hiện và lao vào tấn công tên tội phạm. Chưa rõ vì lý do gì, những con khỉ giận dữ tấn công gã đàn ông, buộc kẻ này phải chạy trốn khỏi hiện trường. Trong khi đó, chúng lại không hề có biểu hiện hung hăng với bé gái.

Sau đó dụ bé gái đến một ngôi nhà hoang.

May mắn sau đó, bé gái đã có thể trở về nhà an toàn và kể lại câu chuyện với cha mình. Theo lời kể, bé nói rằng đang chơi trước nhà thì bị gã đàn ông tiếp cận và dụ dỗ đi theo hắn.



"Hắn còn đe dọa con tôi rằng hắn sẽ giết con tôi nếu nó nói ra sự thật. Con gái tôi có lẽ đã chết, nếu lũ khỉ không can thiệp", cha nạn nhân cho biết.

Nhờ sự can thiệp của bầy khỉ, bé gái đã được an toàn. (Ảnh minh họa)

Hiện nghi phạm đã bỏ trốn và cảnh sát vẫn đang điều tra, cố gắng xác định danh tính của hắn và bắt hắn phải trả giá cho việc này.



Câu chuyện cũng được đăng tải trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau ở Ấn Độ, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ hãy để mắt đến con cái nhiều hơn. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, kẻ xấu có thể xuất hiện và để lại những hậu quả chúng ta không thể lường trước.

Bên cạnh đó, tình huống này cũng cho thấy cần phải thường xuyên giáo dục và nhắc nhở trẻ nhỏ về ý thức tự giữ an toàn cho bản thân, như không đi theo người lạ hoặc hét lên cầu cứu khi có người tiếp cận mình không rõ mục đích.