Đinh Tiến Đạt ra MV "Chia tay rồi mới biết"

Tối ngày 28/9 tại Nhà Hát Quân Đội, Đinh Tiến Đạt đã tổ chức buổi Fancon (sự kiện kết hợp giữa fan meeting và chương trình hòa nhạc) với chủ đề "30 năm tôi vẫn ở đây". Điểm nhấn của sự kiện chính là việc nam nghệ sĩ chính thức trình làng MV "Chia tay rồi mới biết".

"Chia tay rồi mới biết" (sáng tác Phạm Việt Hoàng) là ca khúc thứ 2 được ra mắt trong lộ trình của E.P "Tôi 30" sau MV mở đầu - "Bỏ bàn tay đó ra".

Nếu MV "Bỏ bàn tay đó ra", Đinh Tiến Đạt mang đến giai điệu sôi động thì sản phẩm này mang màu sắc Pop RnB Rock Alternative tự sự với ca từ chân thật, giai điệu lặng lẽ và nỗi buồn man mác của người trưởng thành.

Đêm nhạc của Đinh Tiến Đạt tối qua.

Bài hát được hoà âm đơn giản, nhấn mạnh cảm xúc khi thể hiện, thêm đoạn rap thiên về tự sự, dành cho những trái tim dại khờ, từng tổn thương rồi trưởng thành.

MV mở ra khung cảnh đường bờ biển Mũi Né tuyệt đẹp với những đồi cát trải dài vô tận, biển xanh rì, những địa hình thiên nhiên sa mạc độc đáo chỉ vùng đất này có,...

Một người đàn ông trung niên rời thành phố, mang theo một chú chó và vài món đồ đơn giản. Anh không đi trốn nỗi buồn, cũng chẳng cố gắng bắt đầu lại. Chuyến đi là để sống chậm vài ngày ở một nơi đủ rộng để ngồi im mà không thấy trống, đủ yên để nghe tiếng lòng mình mà không chói.

Giữa trời cao, biển rộng, cát trắng và nắng lặng, anh cùng chú chó rong ruổi qua từng ngày giản dị: nấu ăn ngoài trời, chạy bộ dọc biển, đọc sách dưới bóng cây, nằm dài nghe sóng.

Một số hình ảnh của Đinh Tiến Đạt trong MV mới.

Với nhân vật chính, mỗi hành động nhỏ cũng một cách để khâu lại những khoảng trống trong lòng mà chẳng cần nói ra. Không hồi tưởng. Không tiếc nuối. Nhưng là câu chuyện đơn giản để nhận ra có một điều đã từng rất sâu đậm – và giờ, đã được đặt xuống bằng tất cả sự bình thản.

MV không phải kể một câu chuyện tình yêu đã kết thúc, mà là hành trình của một người đàn ông học cách ở một mình không cô đơn, không khép lòng, chỉ là an yên hơn.

Đinh Tiến Đạt (Mr. Dee) bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 1995 với vai trò vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông và là biên đạo chính cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời ấy.

Sau đó, anh kết hợp cùng ca sĩ Thanh Thảo cho ra mắt nhiều bản hit như: "Đêm không sao", "Chàng và nàng", "Ok! Mình chia tay"…

Năm 2003, Tiến Đạt chính thức hoạt động solo với vai trò rapper. Song song các hoạt động âm nhạc, Tiến Đạt cũng tham gia vào nhiều bộ phim, các chương trình giải trí và năm 2016 anh đoạt giải quán quân mùa All stars của chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Năm 2017, anh tạm dừng nghệ thuật để tập trung vào công việc kinh doanh. Năm 2024 anh nhận lời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và trở lại con đường nghệ thuật đầy đam mê và tâm huyết.