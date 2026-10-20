Dính thẻ đỏ, tuyển Trung Quốc vẫn giành chiến thắng theo kịch bản nghẹt thở

Tuyển trẻ Trung Quốc tiếp tục gây bất ngờ khi thi đấu “chấp tuổi” và còn dính một thẻ đỏ.

Đội U17 Trung Quốc với thành phần hầu hết thuộc lứa U16 vẫn đang gây ấn tượng mạnh ở giải Gulf Cup 2026. Sau khi đánh bại chủ nhà Qatar với 2 bàn thắng đẳng cấp, đội bóng Đông Á tiếp tục gây bất ngờ bằng chiến thắng nghẹt thở trươc Oman ở lượt trận thứ hai.

So với trận trước thì ở trận này, U17 Trung Quốc (một số trang ở Trung Quốc gọi là U16) đã gặp khó khăn lớn hơn đáng kể. Trong hiệp một, thủ môn Trung Quốc Jiang Yuhan đã thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội bóng chống đỡ được các đợt tấn công của đối phương. Sau đó, hàng công của Trung Quốc đã thi đấu thăng hoa, Liu Kaiyuan và Peng Xianchen ghi bàn liên tiếp, giúp đội tuyển U17 Trung Quốc dẫn trước hai bàn.

Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 39. Yuan Bohan dẫn bóng về phía đường biên ngang trong khu vực phạt đền và bị một cầu thủ đối phương phạm lỗi, dẫn đến một quả phạt đền. Liu Kaiyuan bước lên và bình tĩnh đưa bóng vào lưới, giúp Trung Quốc dẫn trước 1-0.

Phút 48, đội tuyển trẻ Trung Quốc nới rộng khoảng cách bằng một pha phối hợp bên cánh. Yuan Bohan nhận được một đường chuyền dài bên cánh phải khu vực phạt đền, sau đó đánh đầu ngang khung thành, nơi Peng Xianchen đánh đầu ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trước Oman.

Thử thách thực sự đối với đội tuyển trẻ Trung Quốc đến ở phút 63 với một sự cố bất ngờ. Liu Kaiyuan, người đã ghi bàn thắng từ chấm phạt đền trước đó, đã phạm lỗi với một cầu thủ Oman sau pha tranh chấp quyết liệt, và trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi anh ta khỏi sân.

Với việc cầu thủ ghi bàn chủ lực đột ngột rời sân, đội tuyển U17 Trung Quốc phải chơi với 10 người, trong khi thời gian trận đấu vẫn còn khá dài. Đối với các cầu thủ trẻ, tình huống này khó khăn hơn nhiều so với một trận đấu bình thường; không chỉ thể lực của họ tăng lên, mà áp lực tâm lý khi phòng ngự cũng tăng lên đáng kể.

Cầu thủ Trung Quốc rời sân vì thẻ đỏ.

Oman, tất nhiên, không để mất lợi thế hơn người, liên tục tìm kiếm cơ hội để gỡ hòa. Cho đến phút thời điểm bù giờ của hiệp hai (phút 90+1), Oman đã tạo ra sự hỗn loạn với một quả đá phạt bên cánh phải. Bóng đập vào hàng rào và rơi vào vòng cấm, nơi Khamis đã tận dụng cơ hội để đưa bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn gỡ này đã khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng hơn nhiều. Oman liên tục dồn ép và tạo thêm vài tình huống dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Trung Quốc đã chơi xuất sắc, cộng với sự “vô duyên” của tiền đạo đối phương, nên cuối cùng tuyển trẻ Trung Quốc đã giữ vững chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 cho đến tiếng còi kết thúc trận đấu.

Theo đánh giá của trang 163, điểm đáng khen nhất của trận đấu này không chỉ là việc đội tuyển U17 Trung Quốc giành được chiến thắng thứ hai liên tiếp, mà còn là khả năng chịu đựng áp lực sau khi dẫn trước và nhận thẻ đỏ.

Dù vậy, tấm thẻ đỏ trực tiếp của Liu Kaiyuan cũng cần được xem xét nghiêm túc. Các trận đấu của đội trẻ không chỉ là về kỹ thuật và kết quả, mà còn là về khả năng kiểm soát cảm xúc và tránh phạm lỗi không cần thiết của các cầu thủ.

Tiếp theo, vào rạng sáng ngày 23 tháng 10 (giờ Việt Nam), U17 Trung Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển U17 Bahrain ở lượt trận thứ 3 tại giải Gulf Cup 2026. Sau giải này, Trung Quốc sẽ bước vào U17 World Cup, nơi họ cùng bảng với Tây Ban Nha, Morocco và Fiji.