Tuyển Trung Quốc “đè bẹp” đối thủ, châu Á bất bại ở VCK World Cup

Tuyển trẻ Trung Quốc đã có chiến thắng giòn giã tại lượt mở màn VCK World Cup 2026.

Tại lượt mở màn bảng E World Cup U17 nữ, đội U17 nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng giòn giã khi chạm trán Kenya.

Trước một đối thủ vừa sức, các cô gái Trung Quốc thi đấu hoàn toàn áp đảo, kiểm soát bóng tới 66%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm so với 6 bên phía Kenya. Đại diện từ khu vực Đông Á cũng dễ dàng có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 12 sau pha dứt điểm của Xu Yue.

Sau bàn thắng, U17 nữ Trung Quốc tạo thêm rất nhiều cơ hội và ghi thêm 2 bàn ở đầu hiệp hai. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Trung Quốc. Sau trận, nhiều trang truyền thông ở Trung Quốc đã ca ngợi đội nhà, cho rằng các cầu thủ đã có màn thể hiện xuất sắc và giành chiến thắng vang dội.

Tuyển trẻ Trung Quốc có chiến thắng thuyết phục.

Với kết quả này, U17 nữ Trung Quốc tạm đứng nhì bảng E, kém Mỹ về chỉ số phụ. Đại diện của châu Á đã thênh thang cơ hội tiến vào vòng knock-out ở kỳ World Cup năm nay.

Trong khi đó, một đại diện còn lại của châu Á là U17 nữ Australia đã có trận hoà 1-1 gặp Chile ở bảng F. Hiện Australia đang xếp dưới Tây Ban Nha nhưng vẫn có khá nhiều cơ hội đi tiếp.

Như vậy, sau lượt trận mở màn ở World Cup U17 nữ, cả 4 đại diện của châu Á đều vẫn đang bất bại. Ngoài Australia có trận hoà thì 3 đội còn lại đều thắng đậm. Trước khi Trung Quốc thắng 3-0 thì Triều Tiên đã “đè bẹp” Puerto Rico 6-0 để đứng đầu bảng B, còn Nhật Bản cũng thắng đậm Zambia 5-0 để đứng nhất bảng D.