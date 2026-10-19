Nhật Bản thắng vang dội sau 27 cú sút, xếp trên Pháp ở VCK World Cup

Tuyển trẻ Nhật Bản thị uy sức mạnh khi đè bẹp đối thủ bằng cơn mưa bàn thắng ở World Cup.

Tại lượt mở màn bảng D, VCK U17 World Cup nữ, U17 nữ Nhật Bản đã có chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Zambia.

Các cô gái Nhật Bản thi đấu cực kỳ áp đảo, kiểm soát bóng tới 72%, thực hiện tới 27 pha dứt điểm trong đó có 9 lần trúng đích, còn đối thủ chỉ thực hiện vỏn vẹn 4 pha dứt điểm với 1 lần trúng đích.

U17 nữ Nhật Bản cũng chỉ mất 9 phút để có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp nhanh. Bốn phút sau đó, họ có bàn thứ hai nhờ pha phản lưới của cầu thủ Zambia.

Sau 2 bàn thắng rất sớm, tuyển trẻ Nhật Bản làm chủ trận đấu. Họ thay một số vị trí trong hiệp hai nhưng vẫn duy trì thế trận một chiều. Trong hiệp hai, họ có thêm 3 bàn thắng sau hàng chục pha dứt điểm. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 5-0 cho Nhật Bản.

Tuyển trẻ Nhật Bản có chiến thắng rất thuyết phục.

Tại bảng D, ngoài Nhật Bản và Zambia còn có Pháp và Venezuela. Sau lượt trận đầu tiên, Nhật Bản tạm đứng đầu, xếp trên Pháp nhờ hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng đậm cũng giúp các cô gái xứ Phù Tang nắm lợi thế lớn để giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Như vậy, Nhật Bản trở thành đại diện thứ hai của châu Á giành chiến thắng “huỷ diệt” ở lượt mở màn World Cup. Trước đó, Triều Tiên cũng thắng đậm 6-0. Hai đại diện còn lại của châu lục gồm Trung Quốc và Australia sẽ đá lượt đầu tiên vào tối nay (19/10) và rạng sáng mai theo giờ Việt Nam.