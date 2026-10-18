ĐT Triều Tiên tạo “mưa bàn thắng” sau 38 cú sút ở World Cup, lập cột mốc khiến thế giới nể phục

Thêm một lần nữa tuyển trẻ Triều Tiên lại gây ấn tượng cực mạnh ở VCK World Cup.

Tuyển trẻ U17 nữ Triều Tiên một lần nữa lại gây ấn tượng khi “đè bẹp” đối thủ với cơn mưa bàn thắng ở VCK U17 World Cup nữ 2026.

Ở World Cup năm nay, các cô gái Triều Tiên với vị thế là đương kim vô địch nằm bảng B cùng Ba Lan, Nigeria và Puerto Rico. Ngay lượt mở màn, đại diện của châu Á đã giành chiến thắng vang dội 6-0.

U17 nữ Triều Tiên thi đấu vô cùng áp đảo trước Puerto Rico, với việc kiểm soát bóng lên tới 74% so với 26% của đối thủ, tung ra tổng cộng 38 cú dứt điểm so với 3 cú sút của Puerto Rico.

Đương kim vô địch Triều Tiên cũng chỉ mất 6 phút để ghi bàn mở tỷ số. Hết hiệp 1, họ đã dẫn đối thủ tới 5-0. Đầu hiệp 2, Triều Tiên tung một loạt cầu thủ dự bị vào sân. Họ chơi thong dong nhưng cũng ghi thêm 1 bàn thắng nữa, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 6-0.

Các cô gái Triều Tiên thắng 6-0 sau 38 pha dứt điểm.

Với chiến thắng đậm đà, Triều Tiên tạm đứng đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên nhờ lợi thế hiệu số bàn thắng bại. Theo dự đoán của giới chuyên môn, gần như chắc chắn Triều Tiên sẽ giành vé đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí đầu bảng.

Đáng lưu ý, Triều Tiên cũng xác lập cột mốc đáng nhớ, đó là toàn thắng suốt 25 trận liên tiếp gần nhất ở mọi đấu trường trong suốt 8 năm qua. Lần gần nhất lứa U17 nữ Triều Tiên để thua là khi họ thất thủ trước U17 nữ Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở VCK World Cup 2018. Kể từ đó tới nay, lứa U17 nữ Triều Tiên vẫn toàn thắng dù đá giải châu Á hay World Cup (bao gồm 2 kỳ World Cup 2024 và 2025). Thành tích này của đội trẻ Triều Tiên thực sự khiến thế giới phải nể phục.

Trở lại với kỳ World Cup năm nay, khu vực châu Á chỉ có 4 đại diện góp mặt gồm Triều Tiên, Australia, Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện Triều Tiên vẫn đang được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Triều Tiên vẫn đang là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở World Cup năm nay.

Không chỉ thống trị ở cấp độ U17, bóng đá nữ trẻ Triều Tiên còn sở hữu bảng thành tích đáng nể ở đấu trường châu lục và thế giới. Riêng tại FIFA U17 World Cup nữ, đội bóng này đã lập kỷ lục với 4 lần vô địch vào các năm 2008, 2016, 2024 và 2025. Đáng chú ý, ở giải đấu năm 2025, Triều Tiên toàn thắng cả 7 trận, ghi tới 25 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần, trước khi đánh bại Hà Lan 3-0 trong trận chung kết.

Ở cấp độ U20, Triều Tiên cũng từng 3 lần đăng quang World Cup vào các năm 2006, 2016 và 2024. Đặc biệt, năm 2024, bóng đá nữ nước này lập kỳ tích khi cùng giành chức vô địch World Cup U17 và U20 trong một năm.

Những thành tích ấy cho thấy sức mạnh của bóng đá nữ Triều Tiên không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn áp đảo, mà còn ở bản lĩnh thi đấu và năng lực cạnh tranh danh hiệu trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Với các đội tuyển trẻ Triều Tiên, World Cup không đơn thuần là sân chơi để tích lũy kinh nghiệm, mà thực sự là nơi họ hướng tới ngôi vô địch.