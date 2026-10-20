Tuyển Mỹ gây sốc khi thắng 17-0 sau 58 cú sút ở World Cup, tạo kỷ lục khó tin

Không nhiều người nghĩ tỷ số 17-0 và tỷ số dứt điểm 58-0 lại có thể xuất hiện ở một kỳ VCK World Cup.

Tại lượt trận mở màn bảng E, U17 nữ World Cup 2026, tuyển U17 nữ Mỹ đã gây ngỡ ngàng khi đè bẹp Samoa tới 17 bàn không gỡ, xác lập một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử đội bóng.

Trong trận này, tuyển trẻ của Mỹ kiểm soát bóng tới 81%, thực hiện tổng cộng 58 pha dứt điểm trong đó có 19 lần trúng đích, còn Samoa thậm chí không có được bất kỳ một pha dứt điểm nào trong suốt trận đấu.

Tuyển Mỹ ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 của trận đấu nhờ pha dứt điểm của tiền đạo DiMaria. Đáng lưu ý, đây cũng là cầu thủ chơi chói sáng với 6 bàn thắng ở trận này.

Sau khi liên tục tấn công và dứt điểm, tuyển Mỹ thắng chung cuộc 17-0. Đây là tỷ số đậm nhất mà lứa U17 nữ Mỹ từng tạo được trong các lần tham dự World Cup. Thậm chí theo thống kê thì đây là còn tỷ số đậm nhất tại bất kỳ cấp độ FIFA World Cup nào.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Mỹ giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử mọi kỳ World Cup.

Tỷ số quá đậm của Mỹ cũng khiến người hâm mộ bất ngờ, ngay cả khi giải đấu vốn chỉ dành cho một cấp độ trẻ. Tuy nhiên, một số người hâm mộ cũng có thể đặt ra câu hỏi về chất lượng của một số đội dự giải, trong bối cảnh số lượng các thành viên tham dự đang có xu hướng mở rộng.

Trong quá khứ, lứa U17 nữ Mỹ từng nhiều lần tham dự World Cup nhưng chưa từng đoạt chức vô địch. Thành tích tốt nhất mà họ giành được chỉ là một lần đoạt Á quân từ năm 2008 và 1 lần giành hạng ba vào năm 2024. Có 3 lần U17 nữ Mỹ dự World Cup nhưng không vượt qua vòng bảng vào các năm 2012, 2016 và 2018.