Ngày 28/2, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Đội 5, Cục CSGT xử lý chủ phương tiện, lái xe gần 250 triệu đồng từ vụ việc vi phạm quá tải trọng phương tiện.

Khoảng 10h ngày 27/2, tại Km04 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (chiều Quảng Ngãi – Đà Nẵng ), tổ CSGT số 1 thuộc Đội 5, Cục CSGT dừng xe ô tô tải biển số 77C-128.xx để kiểm tra tải trọng.

Tại thời điểm kiểm tra phương tiện, ông N.X.M. không xuất trình được giấy phép lái xe, phù hiệu xe, chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, xe tải cũng không có tem chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Phương tiện vi phạm.

Tổ CSGT kiểm tra tải trọng ô tô tải này, kết quả phương tiện chở vượt quá khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép khi tham gia giao thông 84,08%.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ CSGT thông báo với ông N.X.M về hành vi vi phạm: Điều khiển xe chở hàng vượt tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe, điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện không có tem chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định.

Tài xế và chủ xe tại cơ quan công an.

Tại trụ sở xử lý, ông N.X.M. không xuất trình được các giấy tờ liên quan mà lực lượng CSGT yêu cầu và không chấp hành các yêu cầu của lực lượng CSGT.

Việc tài xế không chấp hành kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ gây ảnh hưởng đến quá trình thi hành công vụ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm, ông N.X.M. từ chối nhận biên bản vi phạm hành chính đã được xác lập và bỏ đi.

Theo Cục CSGT, với các lỗi vi phạm trên, tài xế và chủ phương tiện sẽ bị phạt tiền lên đến 247,5 triệu đồng.