Dính lệnh trừng phạt của Mỹ, quốc gia châu Âu thân Nga không nhận được 1 giọt dầu nào trong gần 2 tháng

Serbia không nhận được dầu từ nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tập đoàn Công nghiệp Dầu khí Serbia (NIS), Bộ trưởng Bộ Khai khoáng và Năng lượng Dubravka Djedovic Handanovic cho biết tại cuộc họp với đại diện của các công ty dầu mỏ trong nước ngày 4/12.

NIS là đơn vị đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu duy nhất tại Serbia. Gazprom Neft (Nga) và các công ty liên kết của Gazprom nắm cổ phần chi phối trong NIS, trong khi nhà nước Serbia sở hữu 29,9% còn lại.

Với cơ cấu sở hữu trên, nhà máy lọc dầu NIS bị Mỹ trừng phạt từ đầu tháng 10 năm ngoái khi giấy miễn trừ cuối cùng hết hạn. Washington đã từ chối gia hạn miễn trừ cho cơ sở này, buộc nhà máy phải ngừng hoạt động.

Trước tình hình trên, Serbia đã không nhận được một giọt dầu nào trong gần 2 tháng qua, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn chưa phải chịu tác động nào, Bộ trưởng Handanovic nói.

“Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục làm mọi cách để đảm bảo nguồn cung cho đến khi tình hình tại NIS được giải quyết và nhà máy lọc dầu ở Pancevo hoạt động trở lại. Tình hình được theo dõi hàng ngày và đang thay đổi từng giờ”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp phù hợp để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước”, vị quan chức Serbia nói, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan này đang nghiên cứu cơ chế lập dự trữ bắt buộc các sản phẩm dầu mỏ.

Mỹ đã cấp giấy phép có hiệu lực đến ngày 13/2/2026, chỉ cho phép các cuộc đàm phán giữa các cổ đông và những bên quan tâm khác liên quan đến việc thay đổi cơ cấu sở hữu của NIS.

Tuy nhiên, Tổng thống Serbia Vučić cho biết Nga không muốn bán cổ phần tại nhà máy lọc dầu.

“Chúng ta phải chấp nhận điều đó như một thực tế. Rõ ràng là người Nga không muốn bán và cũng không có ý định bán. Không có gì phải nghi ngờ. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề chính trị. Và hợp lý thôi, họ có quyền như vậy. Họ là chủ sở hữu”, Tổng thống Serbia nói.

Serbia sẽ có đủ nguồn cung nhiên liệu đến cuối tháng 1, ông Vučić nhấn mạnh.

Bất chấp áp lực từ EU, Serbia vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và hiện là nước duy nhất còn lại ở châu Âu từ chối áp các biện pháp trừng phạt quốc tế chống Moscow vì cuộc xung đột Ukraine.

Tham khảo: Tass﻿