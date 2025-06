Định hình một hình thức tác chiến mới

Minh họa/INT

Khi chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine tại Nga hồi đầu tháng 6 vẫn còn đang gây sốc, thì chiến dịch vô tiền khoáng hậu “Sư tử Trỗi dậy” của Israel vào Iran sau đó ít ngày càng làm rõ thêm một hình thức chiến tranh mới thời hiện đại.

Cả cuộc tấn công bất ngờ bằng dàn UAV của Ukraine vào các sân bay Nga ngày 1/6 và trận tập kích của Israel vào Iran ngày 13/6 đều có điểm chung là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động tình báo và vũ khí chính xác công nghệ cao, qua đó định hình lại cục diện chiến trường trên thế giới. Những cách thức của chiến tranh truyền thống đang ngày càng mờ nhạt để nhường chỗ cho các hình thức xung đột mới.

Trận tập kích Iran ngày 13/6 của các máy bay chiến đấu Israel đã gây kinh ngạc khi họ nhắm chính xác vào các tướng lĩnh chỉ huy cao cấp, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran khiến nước này gần như bị động hoàn toàn. Chiến đấu cơ Do Thái mang theo các loại vũ khí thông minh kết hợp với thông tin tình báo chính xác đã khiến chiến dịch của họ đạt được các mục tiêu gần như tuyệt đối.

Để các máy bay chiến đấu có thể tự do bay lượn và bắn phá mục tiêu trên bầu trời Iran, trước đó Israel đã thực hiện một chiến dịch bí mật gần giống chiến dịch “Mạng nhện” do Ukraine thực hiện tại Nga hồi đầu tháng 6. Theo đó, lực lượng tình báo Israel đã có sự chuẩn bị từ lâu và bí mật thiết lập các cơ sở UAV bên trong lãnh thổ Iran. Lực lượng này đã được kích hoạt để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran, dọn đường cho các máy bay chiến đấu Israel xâm nhập bắn phá mục tiêu và trở về căn cứ an toàn.

Sự kết hợp hoàn hảo của thông tin tình báo chính xác và vũ khí công nghệ cao của Israel trong trận tập kích ngày 13/6 đã dẫn đến tác động chiến lược trong khu vực theo cách chưa từng có trong một thời gian ngắn. Chỉ trong vài giờ, Israel đã hạ sát ít nhất 6 vị tướng hàng đầu, 5 nhà khoa học hạt nhân quan trọng và một chính trị gia cấp cao của Iran, làm suy yếu đáng kể cấu trúc chỉ huy của Tehran.

Trong khi Iran liên tục đáp trả Israel bằng các đợt bắn tên lửa đạn đạo quy mô lớn, nước này lại vừa mất thêm một chỉ huy cao cấp bậc nhất của quân đội là thiếu tướng Ali Shadmani trong một cuộc tập kích tương tự của Israel hôm 17/6. Quan chức này được bổ nhiệm làm chỉ huy quân sự của Iran, thay thế tướng Gholam Ali Rashid, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đầu tiên của Israel hôm 13/6.

Tổn thất liên tục của các chỉ huy cao cấp trong quân đội Iran gợi nhớ đến chiến dịch mà Israel đã thực hiện với các chỉ huy của hai nhóm Hamas và Hezbollah hồi năm ngoái, khi lần lượt những lãnh đạo được bổ nhiệm đều bị ám sát trong các trận tập kích. Thậm chí lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh khi đang là quốc khách của Iran đã bị ám sát bằng thiết bị nổ giữa trung tâm Tehran vào ngày 31/7/2024.

Chiến dịch ám sát phối hợp giữa tình báo và thiết bị quân sự tinh vi của Israel thu được thành công lặp đi lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Theo giới phân tích, tất cả những thành tựu này đều nhờ một chiến dịch đặc biệt do cơ quan tình báo Israel Mossad thực hiện, được cho là “tái hiện câu chuyện về Con ngựa thành Troy thời kỹ thuật số”.

Các chiến dịch Mạng nhện của Ukraine và Sư tử Trỗi dậy của Israel thực hiện trong tháng 6 này đang định hình một hình thức tác chiến mới. Cục diện các cuộc xung đột có thể chưa được quyết định trong thời gian ngắn, nhưng các chiến dịch đó thực sự khiến các lực lượng quân sự trên thế giới phải có sự thay đổi để đáp ứng hình thái chiến tranh mới trong thời kỹ thuật số hiện nay.