Trong cuộc sống đôi có những người có vẻ ngoài bình thường lại thực sự là những cao thủ, và nếu những kẻ bất lương đánh giá sai đối thủ thì bọn họ sẽ phải trả giá, giống như trong tình huống dưới đây.



Định giật điện thoại của người đàn ông, tên cướp gặp cái kết bẽ bàng

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, vụ việc xảy ra vào ngày thứ Ba, 2/7 vừa qua tại nhà hàng Taco Bell ở Queens, thành phố New York của Mỹ. Đoạn video do camera an ninh trong nhà hàng ghi lại cho thấy, một người đàn ông trong trang phục quần tây, áo sơ mi trắng đang ngồi thưởng thức bữa trưa ngon lành là món quesadilla phô mai của mình ở đây thì một thanh niên mặc áo tối màu đi qua.

Lẽ ra nam thanh niên đã định ra cửa, nhưng nhìn thấy chiếc điện thoại của người đàn ông nên nảy sinh lòng tham và nhanh chóng lao đến để giật lấy nó. Tuy nhiên, đây chính là sai lầm của anh ta.

Nam thanh niên đi ngang qua, với tay định giật điện thoại của người đàn ông đang ngồi ăn trưa.

Tưởng rằng người đàn ông đang chú tâm vào món ăn, nào ngờ tên cướp đã bị giật mình một phen. Người đàn ông đã phản ứng rất nhanh bằng cách đứng lên, một tay tóm lấy đối phương, một tay khóa đầu và đẩy tên cướp xuống đất. Chỉ trong chưa đầy vài giây, tên cướp đã bị khống chế một cách dễ dàng và không thể chống lại người đàn ông.

Người đàn ông phản ứng rất nhanh và vật tên cướp xuống sàn nhà.

Đoạn cuối của video cho thấy người đàn ông đã lấy lại được chiếc điện thoại của mình và sau khi bị vật xuống sàn nhà, tên cướp đã phải bỏ đi trong sự bẽ bàng. Người đàn ông cũng đã ra hiệu cho biết mình sẽ không tấn công thêm và cho phép tên cướp rời khỏi hiện trường.

Nam thanh niên đứng dậy và ra khỏi cửa hàng một cách bẽ bàng.

Danh tính người đàn ông được tiết lộ khiến netizen trầm trồ

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên truyền thông, nó đã thu hút được sự chú ý lớn của các cư dân mạng. Đa phần đều bày tỏ sự khâm phục trước các động tác võ thuật đẹp mắt và vô cùng xuất sắc của người đàn ông. Một số khác thì ngưỡng mộ cách hành xử nhân văn của anh.

"Xem xong đoạn video này, tôi nhận thấy là mình cần phải đi học võ ngay lập tức, ít nhất thì cũng là mấy bài tự vệ để có thể dễ dàng bảo vệ bản thân và tài sản trước những tình huống như thế này", một người bình luận.

"Người đàn ông đúng là có phong thái của một quý ông. Anh ấy ra đòn rất nhanh gọn, xuất sắc và vừa đủ, chỉ mang tính cảnh cáo chứ không hề có sự hung hăng hay muốn đánh người", một netizen khác chia sẻ.

Mỹ: Định giật điện thoại của người đàn ông, tên cướp gặp cái kết không thể bẽ bàng hơn.

Sau đó, danh tính của người đàn ông đã được xác định. Anh tên là Kyle, 28 tuổi, một luật sư đang sống tại New York và sở hữu đai tím môn jiu-jitsu (còn gọi là nhu thuật) của Brazil.

"Anh ta muốn lấy điện thoại của tôi. Anh ta đi đến sau lưng tôi và xin tôi tiền hay thứ gì đó. Tôi nói với anh ta là không và sau đó anh ta quay lại và lao vào lấy điện thoại của tôi. Hắn đã bấm vào nút chụp màn hình nên tôi biết chính xác thời gian chuyện đó xảy ra”, Kyle chia sẻ trong một bài đăng trên Reddit.

Kyle nhìn nam thanh niên rời khỏi nhà hàng với hơi thở hồi hộp chờ xem liệu đối phương có tiếp tục tấn công hay không. "Anh ta nói "Tôi ổn, tôi ổn." Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ muốn lấy chiếc điện thoại của tôi và không muốn đánh nhau nữa nên tôi đã để anh ta rời đi. Cảnh sát đã không đến nên nếu tôi giữ anh ta tại chỗ thì có lẽ giờ tôi vẫn ở đó”, Kyle nói.

Luật sư Kyle bắt đầu tập luyện môn jiu-jitsu vào năm 2018.

Luật sư Kyle chia sẻ thêm: "Tôi có đai tím môn jiu-jitsu, tôi bắt đầu tập luyện vào tháng 1 năm 2018. Lúc đó, những gì đang diễn ra trong đầu tôi có lẽ là suy nghĩ "ôi chết tiệt, mình cần phải hạ gục tên này"."



Trong khi đó, dữ liệu tội phạm của Cảnh sát Thành phố New York cho thấy các vụ cướp, tấn công trọng tội và cả trộm cắp nhỏ và trộm lớn đều gia tăng trong khu vực cửa hàng Taco Bell tọa lạc. Từ đầu năm đến nay, số vụ cướp đã tăng 42,2%, tội tấn công trọng tội tăng 30,2%, vụ trộm cắp lớn tăng 6,7% và vụ trộm vặt tăng 10,8% ở khu vực 115.

Nguồn: Daily Mail