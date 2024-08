Mới đây, một đoạn video đầy kịch tính ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông tại Brazil bị bọn cướp ngồi trên xe mô tô nhắm đến đã nổi như cồn trên mạng nhờ màn lật ngược tình thế bất ngờ.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, vụ cướp bất thành xảy ra vào tối ngày 4/8 vừa qua ở thành phố Guarulhos phía đông nam Brazil. Đoạn phim do camera giám sát ghi lại cho thấy anh Otávio Ribeiro, 36 tuổi vừa mới nói lời tạm biệt với đồng nghiệp trước khi đi bộ về nhà thì bị 2 kẻ côn đồ đi xe máy chặn lại với mục đích cướp giật. Một trong 2 tên cướp đã trèo xuống khỏi xe và giơ súng nhắm vào anh.

Bị bất ngờ khống chế trước họng súng, anh Ribeiro đành phải đưa chiếc điện thoại di động của mình cho tên cướp tuổi teen trước khi lao về phía trước và tước vũ khí của kẻ tấn công trong khi đánh hắn và đồng phạm xuống đất. Đoạn video cho thấy Ribeiro sau đó bắn nhiều phát súng vào tên cướp thiếu niên khi tên này bỏ chạy.

Ribeiro cũng cố gắng bắn vào đồng phạm của hắn nhưng tên này đã cố gắng dựng chiếc xe máy lên và phóng đi để chạy trốn. Tuy nhiên, tên cướp 16 tuổi đã bị đạn bắn trúng vào vai và cánh tay trái, được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng không may đã qua đời.

Cảnh sát quân sự bang São Paulo đã thu hồi được điện thoại di động và ví của Ribeiro, cũng như hai chiếc điện thoại di động khác đã bị đánh cắp trước đó.

Ribeiro sau đó được cảnh sát tìm tới nhà riêng. Tại đây, người đàn ông đã khai với cảnh sát rằng anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường vì lo sợ cho sự an toàn của mình. Ribeiro bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn nhưng sau đó đã được thả vì việc bắn súng vào 2 tên cướp chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Vụ cướp bất thành này diễn ra chỉ hai tuần sau khi một cậu bé 17 tuổi bị xe buýt cán chết sau khi lấy trộm điện thoại di động của một người đàn ông 71 tuổi ở thành phố São Paulo của nước này. Cậu bé, không được tiết lộ tên, xuất hiện trong đoạn phim giám sát, đi đến chỗ nạn nhân ở gần góc phố và giật điện thoại của nạn nhân. Thiếu niên bỏ chạy thì bị xe buýt tông ở ngã tư.



Theo báo cáo thường niên do Diễn đàn An ninh Brazil công bố vào tháng 7, ít nhất 158.150 vụ trộm và 137.891 vụ cướp điện thoại di động đã được báo cáo ở bang São Paulo vào năm 2023. Tại thủ phủ bang, trung bình có 1.781,6 điện thoại di động bị đánh cắp hoặc bị cướp trên mỗi 100.000 dân. Tổng cộng có 937.294 chiếc điện thoại di động đã bị cướp hoặc đánh cắp trên khắp Brazil vào năm ngoái, trung bình 107 chiếc mỗi giờ, cho thấy tình hình an ninh đáng báo động ở quốc gia này.

Nguồn: Daily Mail