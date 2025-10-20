Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng

Bugatti Veyron Pur Sang. Ảnh: Carscoops

Chỉ sản xuất giới hạn 5 chiếc, Bugatti Veyron phiên bản "Pur Sang" đã nhanh chóng trở thành báu vật trong giới sưu tập xe hơi. Được ra mắt lần đầu vào năm 2007, mẫu xe này đã tái định nghĩa vẻ đẹp của xe hơi thể thao mà không cần đến lớp sơn màu hay đường nét trang trí. Không giống như những chiếc Veyron thông thường, "Pur Sang" gây ấn tượng với vẻ ngoài bóng loáng như gương nhờ vào việc sử dụng nhôm đánh bóng cho phần lớn thân xe, từ đầu xe, hai bên hông, cánh cửa, cho đến các tấm ốp phía sau.

Nổi bật không kém phần thân xe là những khu vực khác sử dụng sợi carbon, như trung tâm của nắp capo, nóc xe và phần đuôi xe. Sự kết hợp này không những tạo ra một diện mạo độc đáo mà còn giảm trọng lượng của xe xuống 90 kg, có thể ảnh hưởng nhẹ nhàng tới hiệu suất vận hành của chiếc hypercar này.

Nội thất chiếc xe đặc biệt. Ảnh: Carscoops

Về cấu hình động cơ, "Pur Sang" vẫn trang bị khối động cơ W16 8.0L tăng áp, sản sinh ra công suất 986 mã lực. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong chỉ 2,5 giây và tốc độ tối đa ở mức đáng kinh ngạc lên tới 407km/h.

Chiếc xe có số khung là 1, được giao đầu tiên cho một khách hàng ở Đức và đã ở lại đó cho đến năm 2010. Sau đó, nó đã chuyển nhượng cho một nhà sưu tập ở Thụy Sĩ trước khi được bán lại vào năm 2018. Dù đã trải qua gần hai thập kỷ, chiếc xe này chỉ di chuyển được 7.629km và vẫn giữ được tình trạng tuyệt vời, như thể thời gian không thể làm lão hóa nó.

Chiếc xe đã được đấu giá trong một sự kiện do RM Sotheby's tổ chức. Kết thúc phiên đấu giá, con số chiến thắng cuối cùng là 1.973.750 EUR, tương đương khoảng 60 tỷ đồng.

Một số hình ảnh chiếc Bugatti Veyron Pur Sang: