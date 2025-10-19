"Nồi đồng cối đá" Toyota Vios

Tại Việt Nam, phẩm chất xe Toyota được người dùng gắn liền với tính bền bỉ, đáng tin cậy. Một trong những mẫu xe góp phần giúp Toyota tạo lập hình ảnh này chính là Vios - mẫu sedan cỡ nhỏ, giá dễ tiếp cận.

Toyota Vios lần đầu được giới thiệu tới thị trường vào đầu tháng 8/2003 và gần như ngay lập tức, mẫu xe này trở thành mẫu xe được tìm kiếm hàng đầu thị trường. Với những người, gia đình chưa sở hữu ô tô, Vios trở thành một giấc mơ.

Toyota Vios đời 2003.

Người tiêu dùng Việt Nam không hề "thần thánh hóa" Vios mà thực tế, mẫu xe này đã chứng minh được khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm. Không chỉ người dùng cá nhân, việc các đơn vị kinh doanh taxi sử dụng Vios (nhưng là phiên bản Limo dành riêng cho xe dịch vụ) càng giúp khẳng định tính "lành" của xe.

Cũng nhờ vậy, Toyota Vios lại càng được săn lùng trên cả thị trường xe cũ và vô tình giúp mẫu xe này có thêm một khả năng nữa: Khả năng giữ giá vượt trội.

Toyota Vios thường xuyên góp mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Trong suốt giai đoạn năm 2018–2022, Toyota Vios gần như "một mình một ngựa" khi liên tục có tên trong nhóm dẫn đầu bảng doanh số, với những thời điểm đạt tới hơn 2.000 xe/tháng.

Ngay cả thời điểm xe điện lên ngôi khi chứng kiến VinFast đứng đầu thị trường với loạt xe điện, Toyota Vios vẫn giữ được vị thế của mình. Trong năm 2024, Toyota Vios đứng thứ 7 trong nhóm bán chạy nhất với tổng doanh số 14.210 xe, tăng 5,1% so với năm trước đó.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ Toyota Vios đang "chơi trốn tìm".

Nhưng Toyota Vios đâu rồi?

Nhìn vào các bảng xếp hạng doanh số từ đầu năm tới nay, cái tên Toyota Vios chỉ xuất hiện 3 lần, đó là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 7. Tuy nhiên, doanh số cao nhất của Vios lại không nằm trong 3 tháng nói trên mà nằm trong tháng 9 với gần 1.300 xe.

Vios ít xuất hiện trong bảng xếp hạng doanh số dường như không cho thấy Toyota đi xuống mà thay vào đó, nó phản ánh một sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng.

Bản thân Toyota Vios là một mẫu xe sedan, có lợi thế hơn các dòng xe khác nhờ thiết kế có phần thanh lịch hơn, nhỏ gọn hơn và không mang cảm giác khó điều khiển. Song, người tiêu dùng, không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới, đang dần nhận ra lợi thế của các mẫu xe gầm cao: Vượt chướng ngại vật dễ dàng, không gian rộng rãi, cảm giác an toàn hơn.

Có lẽ vì điều này, một mẫu xe khác của Toyota đang nổi lên, đó là Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross.

Thật vậy, Toyota Yaris Cross đã có mặt trong gần như tất cả các bảng xếp hạng doanh số tại Việt Nam từ đầu năm tới nay, trừ duy nhất tháng 2. Thậm chí, doanh số Toyota Yaris Cross cũng vừa đạt mốc cao nhất trong năm nay vào tháng 9, lên tới gần 2.000 chiếc - gấp khoảng 3 lần con số của tháng 1.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe gầm cao hạng B, có thiết kế gợi nhớ tới mẫu xe lớn hơn là Corolla Cross ở hạng B+.

Toyota Yaris Cross ra mắt Việt Nam vào khoảng cuối năm 2023, và cũng rất nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ trong phân khúc mà Toyota đang thiếu. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và được phân phối với hai phiên bản, lần lượt là 1.5G (máy xăng) với giá khoảng 650 triệu đồng; và 1.5 HEV (hybrid) với giá khoảng 765 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.310 × 1.770 × 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm.

Mẫu xe bán chạy của Toyota còn mang trên mình một đặc trưng được xem là gắn liền với hãng, đó chính là động cơ hybrid. Nhờ có mô tơ điện hỗ trợ và nhiều cơ chế tiết kiệm nhiên liệu, xe tiêu thụ trong điều kiện kết hợp chỉ khoảng 3,8 lít/100 km; trong khi đó, phiên bản chạy xăng sử dụng khoảng 5,95 lít/100 km trong điều kiện tương tự.

So với Vios, Toyota Yaris Cross có gầm cao cho tầm nhìn tốt hơn, trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái mà Vios chưa có được.

Từ đây, Yaris Cross mang lại trải nghiệm vận hành linh hoạt hơn, đáp ứng cả trong đô thị lẫn ngoại ô. Những điểm này khiến Yaris Cross không chỉ là lựa chọn “ăn nhập xu hướng” mà còn có cơ sở thực tế để cạnh tranh và vượt qua Vios trong mắt người dùng đang tìm kiếm chiếc xe toàn diện hơn.