Đình Bắc phải cải trang, lên ô tô riêng, lặng lẽ ra về bằng cửa phụ khi được hàng ngàn fan săn đón

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Ninh Bình tối 1/2, không khí quanh SVĐ Hàng Đẫy vẫn chưa hề hạ nhiệt dù trận đấu đã khép lại từ lâu. Khi các cầu thủ lần lượt rời sân, đông đảo cổ động viên vẫn nán lại ở khu vực cổng chính, kiên nhẫn chờ đợi một cái tên quen thuộc: tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Khu vực cổng trước SVĐ Hàng Đẫy nhanh chóng rơi vào cảnh đông nghịt người. Fan hâm mộ tụ tập kín lối, gọi tên Đình Bắc không ngớt, khiến lối ra vào của xe chở cầu thủ trở nên chật chội và khó di chuyển. Không khí huyên náo chẳng khác nào cảnh fan vây kín một ngôi sao giải trí hạng A sau sự kiện.

CĐV vây kín lối đi khi đội Công an Hà Nội đến sân, chờ mong Đình Bắc

Thế nhưng, dù chờ đợi khá lâu, người hâm mộ vẫn không thể gặp được Đình Bắc như mong muốn. Lý do là bởi trong khi sự chú ý dồn hết về cổng chính, ngôi sao U23 Việt Nam đã chọn một lối đi khác. Đình Bắc lặng lẽ lên một chiếc ô tô đỗ sẵn ở khu vực bên trong sân vận động và rời đi bằng cửa phụ, tránh cảnh đông đúc và đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, Đình Bắc ngồi ở hàng ghế sau, đội mũ che kín khuôn mặt, gần như không để lộ diện trước đám đông. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, kín đáo nhưng cũng đủ để cho thấy sức hút ngày càng lớn của cầu thủ sinh năm 2004. Việc phải "cải trang" và ra về bằng cửa sau là minh chứng rõ ràng nhất cho mức độ quan tâm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho anh ở thời điểm hiện tại.

Hết trận đấu, Đình Bắc phải rút về bằng xế hộp riêng và đi cửa phụ tránh đám đông (Ảnh minh hoạ)

Từ một gương mặt trẻ triển vọng, Đình Bắc giờ đây đã trở thành cái tên được săn đón bậc nhất mỗi lần xuất hiện. Không chỉ gây chú ý bởi màn trình diễn trên sân cỏ, anh còn sở hữu lượng fan đông đảo, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ chỉ để được nhìn thấy hoặc xin một tấm ảnh. Hình ảnh Đình Bắc lặng lẽ rời SVĐ Hàng Đẫy trong vòng vây người hâm mộ một lần nữa cho thấy: sức hút của ngôi sao U23 Việt Nam còn hơn cả "sao hạng A" đúng nghĩa.