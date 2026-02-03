Đình Bắc gây sốt với khoảnh khắc thân thiết bên "người đàn ông khiến anh mất ngủ"

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đăng tải hình ảnh thân thiết bên nam ca sĩ Quân A.P. Kèm theo khoảnh khắc này, chân sút sinh năm 2004 còn hài hước trích dẫn lời bài hát của đàn anh: "Lửa gần rơm… thì cũng sẽ bén thôi mà em ha".

Được biết, "người đàn ông" được Đình Bắc nhắc đến chính là thần tượng của anh trong giới nghệ thuật. Cụm từ "mất ngủ" thực chất bắt nguồn từ niềm đam mê mãnh liệt của nam cầu thủ dành cho bản hit Lửa gần rơm - ca khúc mới nhất của Quân A.P. Trong suốt hành trình chinh chiến tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc tiết lộ anh đã nghe đi nghe lại bài hát này đến 800 lần và mất ngủ khi được Quân AP vào tương tác. Chính sự tương tác nhiệt tình của Đình Bắc trên mạng xã hội đã trở thành nhịp cầu nối, khiến nam ca sĩ Quân AP chủ động liên hệ và tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai ngôi sao.

Đình Bắc khoe đã được song ca với idol (Ảnh: FBNV)

Cuộc gặp gỡ thú vị giữa ca sĩ showbiz và tuyển thủ Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Quân AP và dàn cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Cuộc giao lưu này diễn ra trong bối cảnh Đình Bắc đang ở đỉnh cao phong độ. Sau một năm thi đấu thăng hoa, cầu thủ thuộc biên chế CAHN đã khẳng định vị thế không thể thay thế trong màu áo các cấp độ đội tuyển. Anh không chỉ góp công lớn vào chức vô địch U23 Đông Nam Á và tấm HCV SEA Games 33, mà còn gây chấn động châu lục khi giành danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út với 4 bàn thắng.